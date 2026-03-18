미래에셋운용, 'TIGER 반도체TOP10 ETF' 순자산 8조원 돌파

GTC 2026 계기 메모리 수요 확대 기대 속 주목

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 미래에셋자산운용은 'TIGER 반도체TOP10 ETF'의 순자산이 8조원을 돌파했다고 18일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 17일 종가 기준 'TIGER 반도체TOP10 ETF'의 순자산은 8조 1543억원으로, 국내 주식 테마형 ETF 중 최대 규모이다. AI 수요가 '학습'에서 '추론' 영역으로 확장되며 메모리 반도체 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이에 따라 반도체 투자에 대한 관심도 높아지며 해당 ETF의 순자산은 2025년 말 2조 80000억원에서 8조원 수준으로 확대돼 약 5조원 증가했다.

[사진=미래에셋자산운용]

TIGER 반도체TOP10 ETF는 올해 증시 상승을 주도한 삼성전자와 SK하이닉스 각각 24.8%, 29.6%를 편입하고, 이들을 포함한 국내 대표 반도체 기업 10개 종목에 투자한다. 삼성전자와 SK하이닉스가 국장의 상승 흐름을 주도하고 있는 가운데 국내 주식형 반도체 ETF 중 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 가장 높은 것이 특징이다.

엔비디아는 'GTC 2026'에서 차세대 가속기 '베라 루빈(Vera Rubin)'과 추론 전용 칩을 공개하며 AI 생태계 확장 청사진을 제시할 것으로 보인다. 이에 따라 핵심 파트너인 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 관심도 커지고 있다. 특히 '베라 루빈'에는 6세대 고대역폭메모리(HBM) 'HBM4'가 탑재될 예정으로, 양사의 차세대 메모리 경쟁력이 부각되고 있다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "이번 GTC에서 젠슨 황 CEO가 강조한 핵심 키워드는 'AI 에이전트'였다"며 "AI 에이전트 시대가 본격화되면서 메모리 반도체는 AI 산업의 핵심 인프라로 자리 잡고 있다"고 말했다. 이어 "TIGER 반도체TOP10 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 국내 대표 반도체 기업에 투자할 수 있는 상품"이라고 덧붙였다.

ycy1486@newspim.com