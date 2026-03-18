'경기 상상해 봄 페스타' 28~29일 수원서 개최

"도민들이 일상서 문화예술을 누리며 따뜻한 봄의 정취를 만끽"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사는 오는 3월 28일과 29일 이틀간 수원 경기상상캠퍼스 일원에서 봄꽃과 다채로운 문화 체험을 결합한 '경기 상상해 봄 페스타'를 개최한다고 18일 밝혔다.

2026 경기상상해 봄 페스타(문화사계 봄) 포스터. [사진=경기도]

이번 축제는 경기도 문화사계 '봄' 사업의 하나로 마련됐다. '봄꽃과 문화·체험 콘텐츠의 결합'을 주제로 한 도민 참여형 문화행사로, 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 다양한 공연과 체험 프로그램, 홍보관 등을 운영해 방문객들에게 특별한 봄날의 추억을 선사할 계획이다.

역사 강사 최태성과 과학 소통 커뮤니케이터 궤도가 참여하는 토크 콘서트를 비롯해 경기도 기회소득 예술인이 참여하는 거리 공연과 마술쇼 등 다채로운 무대가 펼쳐진다. 아울러 가족과 연인을 위한 감성 사진 촬영 구역과 도자기 체험, 찾아가는 체육 시설(스포츠박스) 등 다양한 문화예술 체험 공간도 만나볼 수 있다.

특히 축제 첫날인 28일에는 이무진, 김나영, 우디, 최여원 등이 출연하는 MBC M 음악 프로그램 '피크닉라이브 소풍' 공개녹화를 진행해 관람객들에게 특별한 공연 경험을 제공하고 축제의 분위기를 한층 끌어올릴 기대를 모은다.

박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "이번 축제를 통해 도민들이 일상에서 문화예술을 누리며 따뜻한 봄의 정취를 만끽하시길 바란다"며 "앞으로도 경기도만의 차별화된 문화 콘텐츠를 지속해서 선보이겠다"고 말했다.

한편 '경기도 문화사계'는 민선 8기 경기도가 '문화예술, 여가가 일상이 되는 경기'를 실현하기 위해 매 계절 경기도와 산하 공공기관, 지역사회가 협력해 개최하는 문화예술 축제다.

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