구윤철 "중동 상황 피해기업에 대체수입·긴급운영자금 지원"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 '중동 상황'과 관련해 "피해기업에 대체수입 차액과 긴급운영자금을 지원하고, 중동 고의존 경제안보품목 취급기업에는 최대 2.3%포인트(p) 우대금리를 지원하겠다"고 강조했다.
구 총리는 이날 정부서울청사에서 관계부처들이 참석한 가운데 '제2차 비상경제장관회의 겸 제8차 공급망안정화위원회'를 주재하고 이같은 내용을 밝혔다. 이날 회의에서는 ▲중동 고의존 품목 수급동향 및 공급망 안정화 지원방안 ▲중동 상황 관련 경제분야 합동 비상대응 방향 ▲인공지능(AI) 응용제품 신속 상용화 지원사업 추진계획 등을 논의했다.
먼저 구 부총리는 최근 중동 상황에 대해 "석유류는 물론 원자재 등 공급망 충격이 지속되고, 경제 부문별로 연쇄적인 부담이 점차 누적되고 있다"며 "위기 대응의 핵심은 타이밍이다. 경제 주체들의 부담을 신속히 완화해 우리 경제의 복원력을 단단하게 뒷받침하겠다"고 설명했다.
그는 중동 고의존 품목인 '나프타'를 두고 "최근 공급망 리스크가 높아진 나프타를 경제안보품목으로 한시 지정하겠다"며 "나프타 수급동향과 기업의 애로사항을 면밀히 파악하고, 대체 수입선 확보와 수출 제한 등 적극적인 조치들도 시행하겠다"고 발언했다.
공급망 안정화 지원방안에 대해서는 "공급망안정화기금에 '중동 피해대응 특별지원'을 신설해 피해기업에 1조5000억원 규모로 금융지원을 확대하겠다"며 "대체수입 차액과 긴급운영자금을 지원하고, 중동 고의존 경제안보품목 취급기업에는 최대 2.3%p의 우대금리를 지원하겠다"고 언급했다.
경제 분야 합동 비상대응 방향으로는 ▲석유제품 최고가격제 안착 ▲에너지 수급 관리 ▲전쟁 대응 추가경정예산 편성 등 크게 세 가지를 꼽았다.
먼저 최고가격제에 관해서는 "시행 이후 정유사 공급 가격이 대폭 내려간 만큼, 주유소의 소비자가격도 지체없이 더욱 낮아져야 한다"며 "석유제품 가격 동향을 상시 모니터링하고, 현장 단속과 신고센터를 통해 사재기와 판매기피 등 불공정행위를 엄단하겠다"고 말했다.
에너지 수급 관리에 대해서는 "외교 역량과 인적 자산 등을 총동원해 안정적인 추가 대체 공급선을 적극 발굴하겠다"며 "국제에너지기구(IEA) 공동행동결의에 따른 비축유 방출 등 국제 공조도 강화하겠다"고 확언했다.
또 "정유사 수출 물량 제한과 석탄발전 상한 탄력 운영, 원전 이용률 제고, 신재생에너지 확대 등 수요 절감 노력을 강화하겠다"며 "필요시 자동차 부제 등 다각도의 수요관리 대책을 추가 검토하겠다"고 전했다.
추경을 두고는 "전쟁 추경을 신속히 편성해 물류·유류비 부담 경감과 소상공인·농어민 등 민생 안정, 피해 중소기업 지원 등에 총력을 다하겠다"며 "특히 양극화 완화를 위해 취약계층·지역 등 어려운 부문을 정확하게 타겟팅해서 촘촘히 지원하겠다"고 덧붙였다.
아울러 그는 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업에 대해 "AI 혁신제품이 1~2년 안에 시장에 실제 출시될 수 있도록 총 246개 제품을 선정해 약 7500억원을 지원하겠다"며 "학습데이터 확보와 실증·양산체계 구축 등 기업의 필요에 따라 맞춤형으로 지원해, 국민들이 일상에서 체감할 수 있는 성공사례를 반드시 창출해내겠다"고 했다.
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