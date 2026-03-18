구윤철 "중동 상황 피해기업에 대체수입·긴급운영자금 지원"

18일 비상경제장관회의 주재

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 '중동 상황'과 관련해 "피해기업에 대체수입 차액과 긴급운영자금을 지원하고, 중동 고의존 경제안보품목 취급기업에는 최대 2.3%포인트(p) 우대금리를 지원하겠다"고 강조했다.

구 총리는 이날 정부서울청사에서 관계부처들이 참석한 가운데 '제2차 비상경제장관회의 겸 제8차 공급망안정화위원회'를 주재하고 이같은 내용을 밝혔다. 이날 회의에서는 ▲중동 고의존 품목 수급동향 및 공급망 안정화 지원방안 ▲중동 상황 관련 경제분야 합동 비상대응 방향 ▲인공지능(AI) 응용제품 신속 상용화 지원사업 추진계획 등을 논의했다.

먼저 구 부총리는 최근 중동 상황에 대해 "석유류는 물론 원자재 등 공급망 충격이 지속되고, 경제 부문별로 연쇄적인 부담이 점차 누적되고 있다"며 "위기 대응의 핵심은 타이밍이다. 경제 주체들의 부담을 신속히 완화해 우리 경제의 복원력을 단단하게 뒷받침하겠다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.03.18 gdlee@newspim.com

그는 중동 고의존 품목인 '나프타'를 두고 "최근 공급망 리스크가 높아진 나프타를 경제안보품목으로 한시 지정하겠다"며 "나프타 수급동향과 기업의 애로사항을 면밀히 파악하고, 대체 수입선 확보와 수출 제한 등 적극적인 조치들도 시행하겠다"고 발언했다.

공급망 안정화 지원방안에 대해서는 "공급망안정화기금에 '중동 피해대응 특별지원'을 신설해 피해기업에 1조5000억원 규모로 금융지원을 확대하겠다"며 "대체수입 차액과 긴급운영자금을 지원하고, 중동 고의존 경제안보품목 취급기업에는 최대 2.3%p의 우대금리를 지원하겠다"고 언급했다.

경제 분야 합동 비상대응 방향으로는 ▲석유제품 최고가격제 안착 ▲에너지 수급 관리 ▲전쟁 대응 추가경정예산 편성 등 크게 세 가지를 꼽았다.

먼저 최고가격제에 관해서는 "시행 이후 정유사 공급 가격이 대폭 내려간 만큼, 주유소의 소비자가격도 지체없이 더욱 낮아져야 한다"며 "석유제품 가격 동향을 상시 모니터링하고, 현장 단속과 신고센터를 통해 사재기와 판매기피 등 불공정행위를 엄단하겠다"고 말했다.

에너지 수급 관리에 대해서는 "외교 역량과 인적 자산 등을 총동원해 안정적인 추가 대체 공급선을 적극 발굴하겠다"며 "국제에너지기구(IEA) 공동행동결의에 따른 비축유 방출 등 국제 공조도 강화하겠다"고 확언했다.

또 "정유사 수출 물량 제한과 석탄발전 상한 탄력 운영, 원전 이용률 제고, 신재생에너지 확대 등 수요 절감 노력을 강화하겠다"며 "필요시 자동차 부제 등 다각도의 수요관리 대책을 추가 검토하겠다"고 전했다.

추경을 두고는 "전쟁 추경을 신속히 편성해 물류·유류비 부담 경감과 소상공인·농어민 등 민생 안정, 피해 중소기업 지원 등에 총력을 다하겠다"며 "특히 양극화 완화를 위해 취약계층·지역 등 어려운 부문을 정확하게 타겟팅해서 촘촘히 지원하겠다"고 덧붙였다.

아울러 그는 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업에 대해 "AI 혁신제품이 1~2년 안에 시장에 실제 출시될 수 있도록 총 246개 제품을 선정해 약 7500억원을 지원하겠다"며 "학습데이터 확보와 실증·양산체계 구축 등 기업의 필요에 따라 맞춤형으로 지원해, 국민들이 일상에서 체감할 수 있는 성공사례를 반드시 창출해내겠다"고 했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

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