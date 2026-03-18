스타벅스 '스위트 밀크 커피' 출시 3주 만 50만 잔 돌파

일본 스타벅스 인기 메뉴 국내 상륙…픽셀 라이프 소비 트렌드와 맞물려
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스 코리아는 지난달 26일 출시한 '스위트 밀크 커피'는 출시 3주 만에 누적 판매 50만 잔을 돌파하며 새로운 데일리 커피로 주목받고 있다고 18일 밝혔다. 일본 스타벅스에서만 맛볼 수 있던 메뉴라는 소식이 알려지면서 국내 고객들의 관심이 빠르게 이어진 것으로 풀이된다.
'스위트 밀크 커피'는 일본을 찾는 관광객 사이에서 달콤한 커피우유 스타일의 아이스 브루드 커피로 알려지며 화제를 모았던 메뉴다. 브루드 커피는 곱게 간 원두에 뜨거운 물을 내려 추출하는 방식의 커피로 스타벅스의 대표적인 데일리 커피다. 커피 여과지를 활용해 깔끔하게 추출한 것이 특징이며 매장에서는 '오늘의 커피'와 '아이스 커피' 형태로 판매되고 있다.
이번에 출시된 '스위트 밀크 커피'는 드립 방식으로 추출한 커피에 바닐라 크림 베이스를 더해 달콤하면서도 가볍게 즐길 수 있는 것이 특징이다. 출시 이후 전체 브루드 커피 판매량 가운데 약 50%에 가까운 판매 비중을 차지하며 인기 메뉴로 빠르게 자리 잡았다. 원두의 풍미를 느끼면서도 부담 없이 즐길 수 있어 커피 입문자들에게도 호응을 얻고 있다.
특히 브루드 커피에 사용되는 원두가 주기적으로 바뀌어 매번 다른 풍미를 경험할 수 있다는 점도 특징이다. 스타벅스의 대표 브루드 커피 원두인 베란다 블렌드, 하우스 블렌드, 과테말라, 케냐 등은 물론 시즌별 프로모션 원두를 활용한 '스위트 밀크 커피'도 만나볼 수 있다.
스타벅스는 최근 '에어로카노', '플랫 화이트', '밀크 카라멜 라떼', '코르타도' 등 다양한 커피 메뉴를 선보이며 커피 라인업을 확대하고 있다. 스타벅스 최현정 식음개발담당은 "'스위트 밀크 커피'는 하나의 음료에서 주기적으로 색다른 풍미의 다양한 원두를 경험할 수 있다는 점이 가장 큰 차별화 포인트"라며 "정통 커피 하우스로서 고객에게 다양한 커피 경험을 제공하기 위해 지속적으로 커피 라인업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com