공기 넣은 아메리카노 등장…스타벅스, '얼죽아' 한국서 글로벌 첫 공개

에어레이팅 적용한 크리미 폼 아이스 커피…연중 판매로 커피 라인업 확대

아이스 아메리카노 비중 70% 시장 겨냥…별다방점·전국 매장 무료 이벤트

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스 코리아가 새로운 아이스 아메리카노 방식의 커피 '에어로카노'를 2월 26일 전 세계 최초로 한국에서 선보인다고 23일 전했다.

스타벅스는 아이스 아메리카노와 콜드 브루에 이어 새로운 아이스 커피 경험을 제시하며 커피 전문성과 차별화를 강화한다는 전략이다. 한국 시장에서 가장 먼저 출시되는 점 역시 주목된다.

스타벅스 코리아가 오는 26일 전 세계 스타벅스 최초로 '에어로카노'를 선보인다. [사진=스타벅스 제공]

'에어로카노'는 아메리카노에 공기를 주입하는 에어레이팅 공정을 적용해 벨벳 같은 크리미한 폼과 부드러운 목 넘김을 구현한 아이스 전용 커피다. 미세한 폼이 에스프레소 특유의 묵직함과 쌉쌀함을 부드럽고 가벼운 풍미로 전환해 기존 아이스 아메리카노와 콜드 브루를 즐기는 고객에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대된다. 폭포처럼 흘러내리는 캐스케이딩 비주얼도 특징으로 시각적 경험까지 강조했다.

스타벅스는 아이스 커피 소비 비중이 높은 한국 커피 문화를 고려해 글로벌 최초 출시 국가로 한국을 선택했다. 최근 3년간 스타벅스 코리아 아메리카노 판매 중 아이스 비중이 매년 70% 이상을 차지하는 점이 배경이다. 또한 에어로카노는 시즌 음료가 아닌 연중 판매 음료로 운영되며 블론드, 디카페인, 콜드 브루 등 코어 커피와 함께 라인업 확대 전략의 일환으로 자리 잡을 예정이다.

스타벅스는 출시를 기념해 2월 25일 별다방점에서 선착순 100명에게 톨 사이즈 에어로카노를 무료 제공하고, 2월 28일에는 전국 매장에서 매장별 선착순 10명에게 동일 음료를 증정하는 이벤트를 진행한다.

스타벅스 아시아태평양 지역에서 상품 전략을 담당하고 있는 알렉산드라 오르솔릭 시니어 프로덕트 매니저는 "열정적인 고객과 특별한 커피 문화를 가진 한국에서 '에어로카노'를 첫 번째로 론칭하게 되어 매우 의미 깊게 생각한다"라며, "크리미한 풍미의 '에어로카노'가 한국 고객들에게 큰 사랑을 받기를 희망한다"라고 말했다.

