'버추얼 걸그룹' 오위스, 데뷔 기념 팝업 개최

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '버추얼 걸그룹' 오위스가 팝업 릴레이를 통해 데뷔 분위기를 고조시킨다.

걸그룹 오위스는 지난 17일부터 4월 5일까지 여의도 더현대 서울 6층에서 '튠(TUNE)' 팝업스토어를 열고 팬들과 소통한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 오위스의 팝업 포스터. [사진=올마이애닉도츠] 2026.03.18 alice09@newspim.com

이번 팝업은 오위스만의 감성을 담은 미디어 전시 형태로 꾸며졌다. 꿈속 세상을 풀어낸 비주얼 영상과 함께 멤버들이 직접 작성한 그림 일기장이 전시돼 팬들의 눈길을 끌고 있다.

특히 일기장에는 공식 위버스를 통해서만 공개됐던 오위스 멤버들의 이야기를 실물로 확인할 수 있다.

MBTI는 물론 좋아하는 노래, 잠자기 전 루틴, 꿈속 세상 TMI 등 멤버들의 사소한 일상이 그림과 함께 기록됐다.

팬들과 가장 하고 싶은 일, 인생 영화 등처럼 오위스 멤버들의 진솔한 생각을 엿볼 수 있는 답변들도 채워져 있어 특별함을 더했다.

오위스는 오는 21일부터 31일까지 더현대 서울 5층에서 '에픽 서울(EPIC SEOUL)' 팝업을 오픈하며, 해당 팝업에서는 팀복 티셔츠를 비롯해 멤버별 개성을 살린 윈드브레이커, 후드 집업, 캡 모자, 베개 커버 세트 등 오위스의 세계관과 스타일을 담아낸 다양한 상품(MD)을 선보인다. 23일부터는 미니 1집 '뮤지엄(MUSEUM)'의 실물 앨범도 구매 가능하다.

이어 4월 1일부터 5일까지 더현대 서울 지하 2층에서 '하이츠(HEIGHTS)' 팝업을 이어간다. 앞선 팝업들의 열기를 이어받아 '하이츠'에서는 어떤 색다른 콘텐츠를 보여줄지 기대가 모인다.

오위스의 미니 1집 '뮤지엄'은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

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