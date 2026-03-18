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2026.03.18 (수)
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유럽증시, 주요 중앙은행의 정책 신호 기다리며 이틀 연속 올라… 상승폭 확대

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 17일(현지 시간) 유럽 주요국 증시가  일제히 상승했다.

이란 전쟁이 큰 전황 변화없이 치열한 공방이 계속되는 가운데 미국의 작전으로 호르무즈 해협의 봉쇄가 가까운 시일 내에 풀릴 수 있을지가 국제적 관심사로 주목을 받고 있다.

투자자들은 또한 미국과 유럽의 중앙은행들이 이번 주 후반에 내놓을 금리 결정과 향후 전망에 촉각을 곤두세우고 있다. 

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 3.98포인트(0.67%) 오른 602.45로 장을 마쳤다. 이 지수는 전날보다 상승폭을 확대하며 이틀 연속 오름세를 기록했다. 전날에는 0.44% 올랐었다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 166.91포인트(0.71%) 상승한 2만3730.92에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 85.91포인트(0.83%) 뛴 1만403.60으로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 38.52포인트(0.49%) 전진한 7974.49에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 539.98포인트(1.22%) 오른 4만4887.54로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 159.30포인트(0.93%) 상승한 1만7248.70에 마감했다.

독일 프랑크푸르트 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

최근 국제 유가를 좌지우지하는 호르무즈 해협의 봉쇄 해제 가능성을 놓고 다양한 주장과 가능성, 변수들이 돌출하고 있다. 

유럽과 아시아 국가들을 상대로 군함 파견을 강하게 압박하던 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 돌연 호르무즈 해협 개방 작전에 "미국은 누구의 도움도 필요하지 않다"고 말했다. 

미국이 단독 작전을 펼칠 수 있다고 해석될 수 있는 대목이었다. 

그는 이란 공격 목표가 거의 달성됐다고 지속적으로 주장하면서 나토(NATO·북대서양조약기구)나 한국, 일본, 호주의 지원이 필요하지도 않고, 원하지도 않는다고 말했다. 

일부 유조선들이 호르무즈 해협을 통과하고 있다는 소식도 전해졌다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 "미국이 이란 유조선들이 해협을 통과하는 것을 허용하고 있다"고 밝혔다. 

국제 유가에 미치는 파장을 최소화하기 위해 이란 유조선들이 석유를 실어나르는 것을 막지 않고 있다는 뜻이었다. 

이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이는 최근 열린 첫 외교정책회의에서 미국·이스라엘에 대한 보복을 강하게 주장한 것으로 알려졌다. 이란의 한 고위 관리는 "하메네이의 입장이 매우 강경하고 단호했다"고 전했다. 

이런 가운데 미국과 이란이 물밑 접촉을 시작했다는 보도가 나왔다. 미 정치전문매체 악시오스에 따르면 스티브 위트코프 미 특사와 아바스 아라그치 이란 외무장관의 직접 소통 채널이 다시 열렸다는 것이다. 

국제 유가와 인플레이션 동향·전망이 불확실성의 영역으로 빠져들면서 중앙은행들이 어떤 금리 결정을 내리고 향후 전망은 어떤 모습일 것인지에 대해 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 

분석가들은 높은 유가가 인플레이션을 자극해 중앙은행들이 보다 매파적인 정책 기조를 취할 수 있다는 진단을 내놓고 있다. 

ING 이코노미스트들은 "지난 2022년 에너지 가격 충격에 늦게 대응했던 유럽중앙은행(ECB)이 인플레이션 억제 의지를 보여주기 위해 선제적인 금리 인상에 나설 가능성이 있다"고 전망했다. 

로이터 통신은 "ECB는 이번 주 회의에서 금리를 동결할 것으로 널리 예상된다"며 "(시장은) 향후 금리 경로에 대한 단서를 찾기 위해 ECB 성명 내용을 면밀히 분석할 것"이라고 했다. 

런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 시장은 올해 말까지 ECB의 최소 한 차례 금리 인상을 반영하고 있다. 

반란쇼트켐펜의 수석 투자전략가 요스트 반 렌더스는 "금리 전망의 변동은 당분간 지속될 수 있다"며 "유가가 다시 110달러까지 치솟으면 두 차례 금리 인상 가능성이 있고, 반대로 유가가 안정되고 호르무즈 해협 운송이 재개되면 금리 인상 기대는 사라질 수 있다"고 했다. 

미국 연방준비제도(Fed)는 18일, ECB와 영란은행은 19일 통화정책회의를 개최한다. 

주요 섹터 중에서는 글로벌 벤치마크인 브렌트유가 배럴당 100달러를 상회하면서 에너지 섹터가 2.3% 상승했다. 쉘(Shell)은 1.7% 오르며 5거래일 연속 상승세를 이어갔다. 

전통적인 방어주로 꼽히는 유틸리티 업종도 1.6% 상승했다. 

개별 종목 중에서는 독일 출판사 슈프링거 네이처(Springer Nature)가 올해 실적 전망을 상향하면서 12.8% 급등했다. 

프랑스의 바이오 장비·기술 업체인 사르토리우스 스테딤 바이오텍(Sartorius Stedim Biotech)은 내년부터 매년 9~12%의 매출 성장률을 기록하고, 상각전영업이익(EBITDA) 마진은 기존 전망치보다 0.60~0.85%포인트 높을 것이라고 밝히며 8.9% 올랐다. 

독일의 공항 운영사 프라포트(Fraport)는 올해 실적이 소폭 개선될 것이라고 밝히며 5.9% 뛰었다. 

ihjang67@newspim.com

 

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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