정부, 美 주정부와 '마스가 프로젝트' 협력 강화

펜실베니아주 경제개발부 장관과 면담

필리조선소 확장공사 인허가 절차 단축

교통·전력수요 인프라 선제적 구축 요청

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 '마스가(MASGA) 프로젝트'의 성공적인 추진을 위해 미국 주(州)정부와의 협력을 강화할 방침이다.

산업통상부(장관 김정관) 박동일 산업정책실장은 18일 오전 서울 플라자호텔에서 릭 사이거(Rick Siger) 미국 펜실베니아주 경제개발부 장관을 만나 한-미간 조선협력 방안을 논의했다.

펜실베니아주는 한화오션이 인수한 '필리조선소'가 위치한 곳이다. 릭 사이거 장관의 방문은 이런 배경에서 미국 조선업 투자 촉진 등 조선협력 방안을 논의하기 위해 이뤄졌다.

필리조선소는 한화오션 등이 노르웨이 아커(Aker)사로부터 지난 2024년 12월 인수한 조선소다. 현재 훈련선, 중형탱커 등을 건조하고 있으며, 한화오션측은 부지 확장, 자동화 설비 확충 등을 통해 현재 연간 1.5척 수준의 생산역량을 연간 10척 이상으로 끌어올린다는 계획이다.

미국 펜실베이니아 한화필리조선소 전경 [사진=한화]

박동일 실장은 우리 조선기업이 '마스가(MASGA) 프로젝트'의 진전을 위해 미국 조선업 생산역량 확대, 인력양성, 공급망 강화 등 다양한 사업을 검토 중이라고 언급했다. 무엇보다 필리조선소의 선도적인 역할을 위한 펜실베니아주 차원의 실효성 있는 지원이 중요하다고 강조했다.

우선 확장공사 인허가 등 행정절차 단축과 교통·전력수요 등 대응을 위한 선제적 인프라 구축을 요청했다. 아울러 지난 2월 발표된 미국 해양행동계획(MAP)에서 제시된 해양번영특구(MPZ)로 '필리' 지역 지정을 요청하고, 미국내 높은 인건비 등을 고려한 미국 정부의 인센티브 필요성도 강조했다.

또한 미국 내 원활한 선박 건조를 위해 부품·철강재 등 조선기자재에 대한 관세 예외 등 검토를 요청했다. 구체적으로 한국 정부의 기자재 수출 지원 사업, 올해 개소 예정인 '한-미 조선협력 센터'와 연계한 협력 방안을 제안했다. 특히 펜실베니아주의 우수한 대학, 연구기관들과 산업 AX 등 다양한 분야에서 더욱 많은 협력을 당부했다.

산업부 관계자는 "마스가 프로젝트가 양국이 모두 윈윈하는 결과로 이어질 수 있도록 우리 기업의 우호적 투자여건 조성을 위해 미국 정부와 적극적인 협의를 지속해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

dream@newspim.com