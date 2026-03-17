함양군, '내년 국·도비 2500억 확보' 총력…신규 22개 사업 발굴

경남도·중앙부처 방문 전략 강화

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 17일 오후 군청 대회의실에서 진병영 군수 주재로 '2027년도 국·도비 확보사업 발굴 제2차 보고회'를 개최했다고 밝혔다.

경남 함양군이 17일 오후 군청 대회의실에서 진병영 군수 주재로 부군수와 국·소장, 전 부서장 및 사업 담당 등이 참석한 가운데 '2027년도 국·도비 확보사업 발굴 제2차 보고회'를 개최하고 있다.[사진=함양군] 2026.03.17

군은 이날 지난 1차 보고회 대비 22건의 신규 사업을 추가 발굴했으며, 사업별 추진 상황과 향후 대응 전략에 대해 집중적으로 논의했다.

주요 신규 사업으로는 ▲용추계곡 관광 자원화를 위한 '용추계곡 탐방로 설치사업(50억 원)' ▲상림 어린이공원을 가족 체류형 공간으로 확충하기 위한 '상림 어린이공원 가족 체험형 관광 인프라 조성사업(10억 원)' ▲노후산업단지 기반 개선을 위한 '노후산업단지 환경조성사업(197억 원)' ▲청년이 살기 좋은 환경 조성을 위한 '청년친화도시 지정사업(10억 원)' ▲화물자동차 주차난 해소를 위한 '화물자동차 공영차고지 조성사업(40억 원)' 등이 포함됐다.

군은 2027년도 국·도비 확보 목표액을 2500억 원으로 설정하고, 앞으로 4~5월을 국비 확보의 핵심 시기로 보고 경남도와 중앙 부처 방문을 강화하는 등 전략적인 대응을 이어갈 계획이다.

군 관계자는 "오늘 보고된 사업을 지속적으로 점검하고 미흡한 부분은 보완해 2027년도 국·도비 확보에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

yun0114@newspim.com