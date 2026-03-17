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홍콩상장 NEV 링파오, 10년만의 흑자전환 '백만대' 대약진 시동

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리프모터 전기차, 창립 10주년 '사상 첫 흑자' 달성
글로벌 전기차 시장 영토 확장, '숨은 강자'로 부상
올해 연간 100만 대 판매 목표, 해외 수출 15만 대

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 신에너지 자동차(NEV) 기업 링파오(零跑汽车, 리프모터, Leapmotor, 9863.HK)가 창립 10주년 만의 흑자 전환이라는 경영 실적을 발표하면서 글로벌 자동차 업계의 주목을 받고 있다고 중국매체 제일재경이 17일 보도했다.

이 매체는 링파오(리프모터) 자동차가 리샹(理想, 리오토, Li Auto)에 이어 중국 전기차 스타트업 중 두 번째로 연간 흑자 전환에 성공한 뒤, 최근 실적 발표 자리에서  내년까지 연간 판매량 100만 대 달성이라는 야심 찬 목표를 공개했다고 밝혔다.

지난 3월 16일 발표한 링파오의 실적 보고서에 따르면, 2025년 회계연도 기준 매출 647억 3,000만 위안(약 12조 원)을 기록했다. 이는 전년 대비 101.3% 급증한 수치다.

시장은 링파오가 만년 부진을 벗고 획기적으로 수익성을 개선한 점에 주목하고 있다. 2024년 28억 2,000만 위안의 순손실을 기록했던 링파오는 1년 만에 5억 4,000만 위안(약 1,000억 원)의 순이익을 내며 흑자 전환에 성공했다.

링파오의 '어닝 서프라이즈' 배경에는 폭발적인 판매 성장이 자리하고 있다. 링파오는 2025년 59만 7,000대를 판매하며 전년 대비 두 배 이상의 성장을 이뤘다.

이는 니오(NIO), 샤오펑(XPeng) 등 쟁쟁한 경쟁사를 제치고 중국 신차 제조업체 판매량에서 1위를 기록한 것이어서 업계의 주목을 끌고 있다. 연간 총이익률 또한 14.5%로 전년(8.4%) 대비 6.1%포인트 상승하며 견고한 펀더멘털을 과시했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 홍콩증시 상장 회사인 링파오 전기차(리프모터). 사진= 바이두.  2026.03.17 chk@newspim.com

링파오(리프모터) 전기차의 약진은 내수 시장에 국한되지 않는다. 2025년 한 해 동안 6만 7,000대를 글로벌 시장에 수출하며 신흥 전기차 업체 중 수출 1위를 기록했다.

링파오는 세계 4위 완성차 연합 그룹 스텔란티스(Stellantis)와의 합작 법인인 '리프모터 인터내셔널'을 통해 유럽, 중동, 아시아 태평양 등 글로벌 40개국에 900여 개의 판매망을 구축, 해외 판매를 크게 늘릴 수 있었다.

차량 판매 외의 수익 구조 다변화도 눈에 띈다. 해외 탄소 배출권 거래 및 기술 협력 등으로 발생하는 '서비스 및 기타 수익'이 전년 대비 413.2% 폭증한 27억 2,000만 위안을 기록하며 수익성 강화의 핵심축으로 자리 잡았다.

링파오(리프모터)는 2026년 연간 판매 목표치를 100만 대(국내 85만 대, 해외 15만 대)로 설정했다. 회사 경영진은 "자동차 시장 정체 우려에도 불구하고 신에너지차 보급률은 계속 높아질 것"이라며 목표 달성을 위해 전력을 쏟겠다고 강조했다.

링파오는 리샹(리오토)이나 니오(NIO) 등 동종 업계 경쟁사 대비 40% 수준에 머물러 있는 연구개발(R&D) 투자액을 올해 대폭 늘려 기술 경쟁력을 확보한다는 방침이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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