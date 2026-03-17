광주서 소방공무원 사칭 '전화사기' 피해 잇따라

지난 9일부터 최근까지 사기 의심 신고 6건

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주지역에서 소방기관을 사칭한 전화 사기 피해가 잇따라 발생하고 있다.

17일 광주소방본부에 따르면 지난 9일부터 최근까지 공무원 사칭 범죄 의심신고는 6건으로 집계됐다.

소방 119로고 [사진=뉴스핌DB]

전날에는 북구 용봉동 한 고시원에 '숙박업소에 질식소화포를 반드시 비치해야 한다'는 내용의 소방본부 직원 사칭 전화가 걸려왔다.

전화 발신자는 소방점검 일정을 언급하며 질식소화포 미비치 시 280만 원의 벌금을 부과한다는 허위 내용을 안내했다. 고시원 관계자는 이 말을 믿고 질식소화포 구매 계약금 명목으로 약 500만 원을 송금했다.

지난 10일에는 동구 금동 한 호텔에 소방본부 사칭 전화가 걸려와 '층마다 질식 소화포를 설치해야 한다'는 내용의 의심 신고가 접수됐다. 9일에는 광산구 송정동 한 숙박시설에 소방기관을 사칭한 '숙박시설 자동소화장치 설치 안내' 공문이 발송됐다.

고영국 광주소방안전본부장은 "공무원은 전화로 물품 구매를 강요하거나 벌금을 사전 통보하지 않는다"며 "유사 사례 발생 시 즉시 신고해 추가 피해를 예방해 달라"고 당부했다.

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