전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.17 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[종목+] 대한광통신, AI 광통신 기대에 270% '급등'…담보 해지 영향까지

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

주가 급등 속 거래대금 최대 8배↑…이달 이틀 연속 상한가
외형 축소 속 수익성 개선…북미 수출 확대 지속
"빅테크 데이터센터 수주에 프리미엄 시장 진입"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대 흐름 속에서 광통신 인프라 수요 기대가 부각되며 대한광통신 주가가 올해 들어 가파른 상승세를 이어가고 있다.

17일 한국거래소에 따르면 대한광통신은 올해 초 2000원대에 머물던 주가가 최근 7000원대로 올라서며 270% 넘는 상승률을 기록했다. 단기간 급등 과정에서 변동성이 확대된 가운데, 대주주 지분 관련 리스크 완화 기대도 더해지고 있다.

◆ 주가 급등 속 수급 변수 부각…담보 해지·유증 '혼재'

대한광통신은 최근 주가 급등 과정에서 수급 관련 변수도 함께 부각되고 있다.

지난 16일 공시에 따르면 대한광통신 최대주주인 티에프오인더스트리는 기존 주식 담보 설정 물량을 전면 해지했다. 기존 1055만8854주(약 6.79%)에 달했던 담보 계약이 이번 보고를 통해 전량 해지됐다.

이번 변경은 지분율 변동 없이 '주요 계약 체결 주식' 항목만 감소한 것으로, 최대주주의 전체 보유 지분(약 16.58%)에는 변화가 없다.

[사진 = 대한광통신]

통상 대주주 지분 담보는 주가 하락 시 반대매매로 이어질 수 있어 대표적인 잠재 매물(오버행) 요인으로 꼽힌다. 특히 단기간 주가가 급등한 종목의 경우 변동성 확대 국면에서 해당 리스크가 부각되기 쉽다는 점에서, 이번 담보 해지는 반대매매 가능성을 낮추는 요인으로 해석된다.

다만 담보 해지가 곧바로 매물 부담 해소로 이어진다고 보기는 어렵다. 담보에서 해제된 지분은 향후 매각이나 기타 활용이 가능한 물량으로 전환되는 만큼, 잠재적 공급 요인이 완전히 제거됐다고 보기는 어렵기 때문이다. 여기에 유상증자에 따른 신주 상장도 예정돼 있어 단기 수급 측면에서는 변수로 작용할 수 있다. 대한광통신은 총 2350만주의 신주가 오는 19일 추가 상장될 예정이다. 

이와 같은 수급 변수에도 불구하고 주가는 강한 상승 흐름을 이어가고 있다. 대한광통신 주가는 올해 초 완만한 상승 흐름을 보이다 2월 이후 광통신 테마가 부각되며 상승 탄력이 붙었고, 3월 들어서는 급격한 상승세로 전환됐다. 특히 지난 10·11일에는 연이어 상한가를 기록하며 단기간에 주가가 급등했다.

이후에도 7000원대에서 높은 변동성을 동반한 흐름을 이어가고 있으며, 이 과정에서 거래대금도 크게 증가했다. 평균 1000억원대 수준에서 형성되던 거래대금은 지난주 평균 4500억원대로 확대됐고, 지난 12일에는 8000억원을 웃도는 수준까지 증가하며 시장 관심이 집중됐다.

◆ AI 데이터센터 수요 확대…광통신 구조적 성장 기대

대한광통신 주가 상승의 근본 배경에는 AI 데이터센터 확산에 따른 광통신 수요 증가 기대가 자리하고 있다.

회사는 최근 글로벌 AI 관련 기업을 대상으로 광케이블 공급 계약을 체결하고 추가 물량 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 이 같은 소식이 전해지면서 시장에서는 대한광통신을 'AI 광통신 수혜주'로 인식하기 시작했다.

광통신은 전기 신호 대신 빛을 활용해 데이터를 전송하는 기술로, AI 시대 대용량·고속 데이터 처리 환경에서 필수적인 인프라로 평가된다. 데이터센터 간 연결과 서버 내부 네트워크 고도화가 진행될수록 광섬유 수요는 구조적으로 확대될 수밖에 없다는 분석이다.

대한광통신은 광섬유부터 케이블까지 일관 생산 체계를 갖추고 있어 기술 대응력이 높다는 평가를 받는다. 또한 해외 통신사업자와 글로벌 고객사를 대상으로 한 공급 구조를 보유하고 있어 AI 인프라 투자 확대 시 직접적인 수혜가 가능하다는 점도 강점으로 꼽힌다.

정원석 신영증권 연구원은 "미국 시장에서는 중국 제품의 침투가 제한적인 상황이며, 데이터센터 수요 증가로 광섬유 가격이 상승 흐름을 보이고 있다"며 "올해 2월에는 빅테크 고객 데이터센터용 초고밀도 864파이버 케이블을 수주하며 프리미엄 시장 진입을 시작했다"고 설명했다. 이어 "아직 계약 규모는 약 54억원 수준으로 크지 않지만, 추가 물량 확보를 위한 협상도 진행 중"이라고 덧붙였다.

대한광통신 로고. [사진=대한광통신]

실적 측면에서는 아직 완전한 턴어라운드 단계로 보기는 어렵다. 대한광통신은 지난해 연결 기준 매출액이 전년 대비 8.7% 감소한 1394억원을 기록하며 외형이 축소됐고, 영업손실 214억원으로 적자를 지속했다.

다만 수익성은 개선되는 흐름을 보였다. 영업손실은 전년 대비 약 27.9% 줄었고, 당기순손실 역시 50% 이상 감소하며 적자 폭이 크게 축소됐다. 회사는 광섬유 가격 상승과 자산 손상 요인 감소 등을 주요 배경으로 제시했다.

이와 함께 북미 시장을 중심으로 한 수요 확대 흐름도 이어지고 있다. 대한광통신은 지난해 미국 향 선적 금액이 전년 대비 110% 증가했고, 선적 건수 역시 210% 늘어나며 현지 수요가 확대된 것으로 나타났다.

회사 관계자는 "미국 시장의 구조적 성장에 따라 선적 물량이 크게 증가했다"며 "일부 물량이 관세 협상 일정으로 올해 초로 이월된 만큼, 올해는 더 큰 폭의 성장이 기대된다"고 말했다.

시장에서는 지난해 7~8월 일시적 관세 인상 영향으로 발주가 지연되며 매출 일부가 이연됐으나, 10월 말 관세 정상화 이후 수주가 재개된 점에 주목하고 있다. 통상 3개월 내외의 리드타임을 감안할 때 올해 1분기부터 실적 개선이 본격 반영될 가능성이 있다는 분석이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 대한광통신은 올해 매출 2280억원, 영업이익 23억원을 기록하며 흑자 전환이 전망된다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
사진
'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동