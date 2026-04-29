SKT, NAB 쇼에서 AI 미디어 커머스 솔루션 제품상 수상

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라이브 방송 중 상품 자동 인식·구매 가능

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤은 세계 최대 규모의 방송·미디어 전시회 'NAB 쇼 2026'에서 인공지능(AI) 미디어 커머스 솔루션 '라이브 투 카트'로 올해의 제품상을 수상했다고 29일 밝혔다. 이번 수상작 중 한국 기업으로는 유일하다.

NAB 쇼는 미국 전미방송협회가 주관하며 매년 4월 라스베이거스에서 열리는 업계의 대표 행사다. 올해의 제품상은 방송·미디어·엔터테인먼트 산업의 혁신적인 기술과 제품을 선정하는 시상 프로그램이다.

SK텔레콤은 세계 최대 규모의 방송·미디어 전시회 'NAB 쇼 2026'에서 인공지능(AI) 미디어 커머스 솔루션 '라이브 투 카트'로 올해의 제품상을 수상했다고 29일 밝혔다. 이번 수상작 중 한국 기업으로는 유일하다. [사진= SK텔레콤]

'라이브 투 카트'는 라이브 방송 시청 중 화면 속 상품을 별도 검색 없이 즉시 구매할 수 있도록 연결하는 솔루션이다.

멀티모달 AI가 방송 영상의 시각 정보와 자막을 동시에 분석해 상품을 실시간 인식하고 구매 정보를 자동으로 연결한다.

기존 미디어 커머스는 상품 태깅과 수동 편집 등 인력이 필요했다. 반면 AI 미디어 커머스 솔루션은 AI가 방송 장면을 실시간 분석해 상품 탐색부터 구매까지 자동화하는 제로 큐레이션 구조를 갖췄다.

시청자는 상품 탐색 과정 없이 곧바로 구매할 수 있고 미디어 사업자는 광고 수익 외 커머스 기반의 신규 수익 모델을 확보할 수 있다.

SKT는 SK브로드밴드 B tv를 통해 시범 서비스를 운영 중이며 국내 주요 커머스 플랫폼과 연계해 방송 중 인식된 상품을 즉시 구매할 수 있는 환경을 마련했다. 시청자는 리모컨 조작만으로 상품 정보 확인, 장바구니 담기, 구매 페이지 이동 등을 끊김 없이 진행할 수 있다.

SKT는 향후 IPTV를 포함한 국내외 스트리밍 플랫폼까지 적용 범위를 확대할 계획이다.

양승지 SKT 엔터프라이즈기술지원담당은 "이번 수상은 SKT의 AI 기술이 실제 미디어 서비스 현장에서 사업성과 확장성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 국내외 다양한 파트너와 협력해 AI 미디어 커머스 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com