고동진 의원 "하정우, 미래 상징 'AI수석' 자리가 구태정치 도구 돼"

AI 핵심 요약beta
- 고동진 국민의힘 의원이 29일 하정우 청와대 AI수석의 부산 북구갑 출마를 비판했다.
- 하 수석이 AI 3대 강국 위해 영입된 핵심 인재로 10조원 예산 컨트롤하다 10개월 만에 사표 냈다.
- 대통령이 사표 허락한 것은 구태정치이며 인사능력 문제라고 지적했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 고동진 국민의힘 의원은 29일 하정우 청와대 AI(인공지능)미래기획수석의 부산 북구갑 6·3 재보궐선거 출마에 대해 "미래를 상징하던 자리가 순간적으로 구태정치의 도구가 됐다"고 비판했다.
고 의원은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "하정우 청와대 AI수석이 부산 북구갑 보궐선거 출마를 위해 사표를 냈고, 대통령이 이를 허락했다"며 "이것은 결코 정상적인 인사가 아니다"라고 말했다.
그는 "하정우 수석은 'AI 3대 강국'을 위해 영입된 핵심 인재"라며 "AI미래기획수석은 AI 연구개발, 인프라 구축, 인재양성 등을 위해서 올해 기준으로 정부예산 총 10조원을 컨트롤하는 핵심 자리"라고 설명했다.
이어 "그런 인물이 불과 10개월 만에 선거에 나간다"며 "국정 핵심을 맡은 전문인력이 임기 10개월만에 선거판으로 이동하는 것, 국민 입장에서 납득하기 어렵고 구태정치에 불과하다"고 지적했다.
고 의원은 "대통령의 의중 없이 가능한 일인지 의문이 들 수밖에 없다"며 "만약 이런 흐름이 사실이라면, 이는 선거를 위한 인사라는 의심을 피하기 어렵다"고 꼬집었다.
그러면서 "대통령은 불과 얼마 전 '할 일도 많은데 흔들리면 안 된다'고 했다"며 "말만 그렇게 해놓고, 부산 선거에 나가는 하정우 수석의 사의를 받아들였다"고 비판했다.
고 의원은 "이제 이재명 대통령의 말은 믿기가 어렵다"며 "인사(人事)는 만사(萬事)인 것을, 이재명 대통령의 인사능력에도 문제가 있어 보인다"고 목소리를 높였다.
마지막으로 그는 "행정부가 가장 중요하게 챙겨야 할 가치 중 하나가 신뢰성과 투명성이라는걸 부디 자각하길 바란다"고 했다.
allpass@newspim.com