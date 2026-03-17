[속보] 李대통령 "경찰 법 집행, 과정 공정하고 결과 정의로워야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 17일 "국민의 일상을 지키는 최전선에서 경찰관 한 사람 한 사람의 판단과 행동은 국가가 국민에게 행사하는 공권력의 기준이 된다"며 "그렇기에 경찰관의 법 집행 과정은 정교하고 공정하고 투명해야 하며 그 결과는 반드시 정의로워야 한다"고 주문했다.
이 대통령은 이날 충남 아산 경찰대학에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에 참석해 이같이 말했다.
이 대통령은 "규칙을 지키는 사람이 손해 보지 않고 법 앞에선 지위고하에 관계없이 누구나 평등하다는 헌법 정신을 현장에서 몸소 실천해주길 바란다"고 했다.
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[속보] 李대통령 "경찰 법 집행, 과정 공정하고 결과 정의로워야"
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 17일 "국민의 일상을 지키는 최전선에서 경찰관 한 사람 한 사람의 판단과 행동은 국가가 국민에게 행사하는 공권력의 기준이 된다"며 "그렇기에 경찰관의 법 집행 과정은 정교하고 공정하고 투명해야 하며 그 결과는 반드시 정의로워야 한다"고 주문했다.