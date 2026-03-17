과천시, 올해 첫 추경 예산안 5070억 규모 편성·시의회 제출

일반회계 4679억·특별회계 391억...본예산 대비 152억 증가

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 2026년 제1회 추가경정 예산안을 편성해 17일 시의회에 제출했다고 밝혔다.

과천정보타운역 조감도. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 추경예산 규모는 총 5070억 원으로 일반회계 4679억 원, 특별회계 391억 원이며 본예산 대비 152억 원 증가한 규모다.

시는 기존 주요 사업을 안정적으로 추진하는 한편 시민의 일상을 더욱 편리하고 풍성하게 만드는 시민 체감형 사업 확대에 중점을 두고 이번 추경예산안을 편성했다.

도시 기반 조성과 주요 사업의 안정적 추진을 위해 과천정보타운역 건립 50억 원과 지식정보타운 복합지원센터 건립 6억 3000만 원을 반영했다.

또한 시민들의 생활체육과 여가 수요를 반영해 ▲파크골프장 조성 5억9000만 원▲관문체육공원 야외화장실 교체 공사 1억 3000만 원▲스크린파크골프장 운영비 3000만 원을 편성했다.

복지 분야에서는 어르신과 아동을 위한 맞춤형 지원 확대에 중점을 두고 ▲어르신 대상포진 예방접종 지원 1억 원 △실버카페 조성 1억 3000만 원▲통합돌봄사업 3억 원 ▲영유아 보육료 43억 8000만 원▲정보과학도서관 어린이실 화장실 리모델링 공사 1억 원을 반영했다.

과천시청 전경. [사진=과천시]

이와 함께 시민 안전 인프라 확충을 위해 소방용수시설 확대 설치 9600만 원과 뒷골 지하수 역삼투 시설 설치 3000만 원을 편성했다. 또한 조경산업 확산과 도시환경 가치 제고를 위해 제1회 조경박람회 개최 예산 9900만 원을 반영했다.

시 관계자는 "이번 추경안은 사업의 연속성을 확보하면서도 체육·문화·복지·안전 등 시민 생활과 밀접한 분야에 필요한 예산을 균형 있게 담았다"며 "시의회의 협조 속에 예산안이 원활히 심의·확정되어 시민 삶의 질 향상에 기여하기를 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com