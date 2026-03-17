KPGA 김홍택, 렉서스 딜러사 '천우모터스'와 후원 계약

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국남자골프(KPGA)투어 김홍택이 천우모터스의 차량을 후원 받는다.
렉서스 공식 딜러사인 천우모터스 정세림 대표는 "KPGA투어 김홍택과 차량 후원 계약을 했다"고 17일 밝혔다. 2026년부터 김홍택의 차량 후원사로 천우모터스는 렉서스 RX450h+ 차량을 제공하는 등, 김홍택을 물심 양면으로 지원할 예정이다.
김홍택은 한국남자프로골프(KPGA)투어와 GTOUR를 대표하는 인기 선수다. 필드와 스크린 모두 접수한 선수로 앞으로의 활약이 더욱 기대된다.
김홍택은 "천우모터스의 아낌없는 관심과 후원에 진심으로 감사드리며, 2026년 KPGA투어와 GTOUR에서 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.
천우모터스 정세림 대표는 "평소 공격적이고 화끈한 플레이로 골프 팬들의 사랑을 받고 있는 김홍택 선수의 플레이 스타일이 렉서스와의 이미지와 잘 맞는다고 생각한다. 2026년 김홍택 선수가 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다" 고 말했다.
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