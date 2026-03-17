KPGA 김홍택, 렉서스 딜러사 '천우모터스'와 후원 계약

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국남자골프(KPGA)투어 김홍택이 천우모터스의 차량을 후원 받는다.

렉서스 공식 딜러사인 천우모터스 정세림 대표는 "KPGA투어 김홍택과 차량 후원 계약을 했다"고 17일 밝혔다. 2026년부터 김홍택의 차량 후원사로 천우모터스는 렉서스 RX450h+ 차량을 제공하는 등, 김홍택을 물심 양면으로 지원할 예정이다.

천우모터스의 차량 후원을 받게 된 김홍택 [사진=천우모터스] 2026.03.17 iaspire@newspim.com

김홍택은 한국남자프로골프(KPGA)투어와 GTOUR를 대표하는 인기 선수다. 필드와 스크린 모두 접수한 선수로 앞으로의 활약이 더욱 기대된다.

김홍택은 "천우모터스의 아낌없는 관심과 후원에 진심으로 감사드리며, 2026년 KPGA투어와 GTOUR에서 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

천우모터스 정세림 대표는 "평소 공격적이고 화끈한 플레이로 골프 팬들의 사랑을 받고 있는 김홍택 선수의 플레이 스타일이 렉서스와의 이미지와 잘 맞는다고 생각한다. 2026년 김홍택 선수가 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다" 고 말했다.

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