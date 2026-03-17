용인특례시, 중동발 민생위기 대응 비상대책회의 개최

이상일 시장 "유가급등 장기화 시 취약계층·소상공인 피해 우려…비상 T/F 구성해 대책 마련"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 미국-이란 전쟁 여파로 국제유가 급등 등 글로벌 경제 혼란에 맞서 서민·소상공인·농민 생활 안정을 위한 비상대책을 추진키로 했다.

16일 이상일 용인특례시장이 중동발 위기대응 경제·민생안정 대책회의를 열었다.[사진=용인시]

이상일 시장은 지난 16일 시청 영상회의실에서 '비상경제 민생안정 대책회의'를 열고 에너지·물가 실태를 점검, 취약계층 지원 방안을 논의했다.

이 시장은 "유가 급등 문제가 장기화하면 사회취약계층, 소상공인·자영업자, 서민, 농민 등이 큰 타격을 입을 수 있어 시 차원 대비책이 시급하다"며 "정부 정책 사각지대도 메우고 비상각오로 민생을 지켜야 한다"고 강조했다.

이에 시는 이 시장을 단장으로 '비상경제 대응 T/F'를 구성, 류광열 1부시장 부단장 체제로 총괄지원반·물가안정반·취약계층지원반·운수에너지지원반을 운영한다.

주요 대책으로는 상·하수도 요금 및 쓰레기봉투 가격 상반기 동결, 마을·시내 버스 단축운행 방지 지도·점검, 주유소 198곳 수급 모니터링 및 한국석유관리원 합동점검이 포함됐다.

취약계층 일자리 확대도 추진해 '희망드림 일자리사업' 대상자를 재산 4억 원 이하 18세 이상 시민으로 확대하고 저소득층·장애인·장기실직자 가산점 부여로 재취업을 돕는다.

소상공인 지원으로는 정부에 지역화폐 국비 추가 투입을 건의하고 경기도에 배달특급 가맹점 중개수수료 면제 방안을 요청할 예정이다.

농가 대책으로는 면세유 안정 공급 협업체계 구축, 에너지 절감 사업 도비·국비 확대, 사료구매자금 융자 지원 확대를 정부에 제안하고 취약계층·복지시설 지원과 물류 보조금 추경예산 확보도 검토 중이라고 밝혔다.

seraro@newspim.com