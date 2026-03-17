사천시의회, 사천시설관리공단 이사장 연임 첫 인사청문회 실시

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시의회가 사천시설관리공단 이사장 연임(1년)에 대한 첫 인사청문회를 실시했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 박병준(오른쪽) 위원장이 17일 오전 시설관리공단 이사장 연임에 대한 인사청문회에 앞서 진행 사항을 설명하고 있다. 2026.03.17

사천시의회는 17일 오전 의회 회의실에서 사천시설관리공단 이사장에 대한 인사청문회를 열고, 후보자의 자질과 도덕성, 공단 경영 평가 능력 등을 검증했다.

이번 청문회는 산하기관장에 대한 인사 검증 절차 강화를 위해 마련된 조례에 따라 진행됐다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 현 한재천 사천 시설관리공단 이사장이 연임 관련 질의에 답변하고 있다. 2026.03.17

시의원들은 공단 운영 성과와 조직 관리 능력, 제정 운영 상황 등을 중심으로 질의를 이어갔다. 공단이 맡고 있는 공공시설 관리 운영 실적과 향후 운영 계획 등에 대한 검증도 진행됐다.

공단 운영 과정에서 나타난 문제점과 개선 방안, 공공기관장으로서의 책임성과 윤리 의식 등에 대해서도 집중적으로 확인했다. 의원들은 공단 경영의 투명성과 효율성 확보 방안, 조직 운영 방향 등에 대한 구체적인 계획을 요구했다.

이번 인사청문회는 지방자치단체 산하기관장에 대한 의회의 견제와 검증 기능을 강화하기 위한 절차로 진행됐다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 윤형근 사천시의원이 17일 오전 시설관리공단 이사장 연임 관련 질의를 하고 있다. 2026.03.17

인사청문특별위원회는 청문 결과를 종합해 인사청문 경과보고서를 작성한 뒤, 사천시장에게 제출할 예정이다. 시장은 해당 보고서를 참고해 시설관리공단 이사장 연임 임명 여부를 최종 결정하개 된다.

한편 이번 사천시설관리공단 이사장 연임에 대한 인사청문회와 관련해 지난 9일 인사청문특별위원회를 구성했으며, 위원장 박병준 의원, 부위원장 김민규 의원, 윤형근·전재석·정서연·최동환 의원이 참여하고 있다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 정서연 사천시의원이 17일 오전 시설관리공단 이사장 연임 관련 질의를 하고 있다. 2026.03.17

m25322532@newspim.com