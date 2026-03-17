넷마블 '일곱 개의 대죄: 오리진', 출시 직후 스팀 매출 톱6 진입

플레이스테이션 이용자 평가에서도 5점 만점에 4.35점 기록

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 플레이스테이션5(PS5)와 스팀(Steam)에 선공개한 멀티형 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: Origin(오리진)'(개발사 넷마블에프앤씨)이 출시 직후 스팀 글로벌 매출 TOP 6에 진입했다고 17일 밝혔다.

'일곱 개의 대죄: 오리진은 이날 오전 10시 기준 프랑스 1위, 벨기에·이탈리아·스페인 2위, 독일·노르웨이·네덜란드 4위, 한국·일본·영국·브라질·덴마크·태국 5위, 홍콩 7위, 미국 11위 등 세계 각국 스팀 매출 차트에서 상위권을 기록했다.

[사진= 넷마블]

이는 글로벌 주요 권역에서 고르게 상위권에 진입했다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.

단일 지역에 국한된 성과가 아닌 북미, 유럽, 아시아 전반에서 균형 잡힌 성과를 기록하며 글로벌 시장에서의 흥행 가능성을 확인했다는 평가다.

플레이스테이션5 이용자 반응도 긍정적이다. 각국 이용자들이 남긴 게임 평점은 5점 만점 기준 4.35점을 기록했다.

'일곱 개의 대죄: 오리진'은 전 세계 누적 판매 5500만 부를 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄' IP를 기반으로 한 멀티형 오픈월드 RPG다.

원작 세계관에 멀티버스 설정을 더해 누구나 쉽고 몰입감 있게 즐길 수 있는 오리지널 스토리를 제공한다.

넷마블은 오는 24일 모바일 플랫폼으로 서비스를 확장하며 글로벌 그랜드 론칭을 진행할 예정이다.

origin@newspim.com