근로복지공단, 군산시와 '푸른씨앗' 확대 맞손…지방정부 퇴직연금 최초 지원

군산시서 공단 지원금 10% 추가 지원도

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 근로복지공단은 17일 군산시청에서 군산시와 중소기업 근로자 퇴직연금(푸른씨앗) 가입 확대를 위한 지원사업 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지방정부가 자체 예산을 투입해 퇴직연금 가입을 추가 지원하는 전국 최초의 협력 모델이다.

중소기업 근로자의 퇴직연금 가입률이 상대적으로 낮았던 구조적 문제를 지역 단위 협력으로 개선하려는 최초 시도라고 공단은 전했다.

협약에 따라 공단은 푸른씨앗 제도 운영과 퇴직급여 부담금 적립, 가입 사업장 발굴 및 제도 안내 등을 담당한다.

군산시는 지역 사업장을 대상으로 제도 홍보와 참여 독려를 추진하고, 공단이 지원하는 가입자 지원금의 10%를 추가 지원한다.

성헌규 근로복지공단 의료복지이사(오른쪽)와 김영민 군산시장 권한대행 부시장(왼쪽)은 17일 군산시청에서 중소기업 근로자 퇴직연금 지원 사업을 위한 업무협약을 체결했다. [사진=근로복지공단 제공]

예를 들어 사업주가 1년 동안 푸른씨앗 부담금으로 280만원을 납부한 경우, 공단은 사업주가 납입한 부담금의 10%인 28만원을 사업주와 가입자에게 각각 지원한다.

군산시는 가입자 지원금의 10%에 해당하는 2만8000원을 추가 지원한다. 결과적으로 사업주는 공단으로부터 28만원을 지원받고, 가입자는 공단과 군산시로부터 총 30만8000원을 지원받게 된다.



시는 이번 사업 추진을 위해 관련 조례를 개정하고 약 4200만원의 사업비를 확보하는 등 중소기업 근로자의 노후소득 보장을 위한 제도적 기반도 마쳤다.

푸른씨앗 가입 및 제도 관련 문의는 고객센터나 공단 64개 소속기관 복지사업부(경영복지부)를 통해 확인할 수 있다.

박종길 근로복지공단 이사장은 "이번 협약은 공단과 지방정부가 협력해 중소기업 근로자의 노후소득 보장을 강화하는 의미 있는 사례"라며 "지방정부와의 협력을 확대해 중소기업 근로자의 임금체불 해소와 지역경제 활성화를 위해 노력하겠다"고 전했다.

sheep@newspim.com