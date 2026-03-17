전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.17 (화)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

'분데스리거' 정우영·'MVP' 이동경도 낙마... 홍명보호 역대급 2선 경쟁

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

정우영·이동경, 엄지성, 배준호, 양현준과 백업 경쟁
경기 흐름을 바꿀 수 있는 온더볼 능력·돌파력 부족하다는 평가

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 지난 16일 3월 유럽에서 펼쳐지는 2연전에 나설 명단을 공개한 가운데, 정우영(우니온 베를린)과 이동경(울산)의 이름은 보이지 않았다.

홍명보 감독은 16일 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 진행된 기자회견을 통해 3월 유럽에서 펼쳐지는 2연전에 나설 27명의 명단을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 3월 A매치 소집 명단을 발표한 축구 대표팀 홍명보 감독. [사진 = 대한축구협회] 2026.03.17 wcn05002@newspim.com

대표팀은 오는 28일 오후 11시(한국시간) 잉글랜드에서 코트디부아르와 첫 번째 평가전을 치르고, 오스트리아로 이동해 4월 1일 오전 3시 45분(한국시간) 오스트리아와 경기를 펼친다.

이번 소집은 북중미 월드컵 본선을 앞두고 사실상 마지막 점검 무대라는 점에서 의미가 크다. 대표팀은 5월 미국에서 사전 캠프를 진행한 뒤 멕시코 과달라하라로 이동해 본격적인 대회 준비에 돌입할 계획이다.

이번 명단에서 가장 눈에 띄는 건 역시 두터운 뎁스의 2선 자원들이다. 홍명보 감독은 2선 자원으로 황희찬(울버햄프턴)과 이재성(마인츠) 이강인(파리 생제르맹) 등 주축 선수들 외에 엄지성(스완지)과 배준호(스토크), 양현준(셀틱), 홍현석(헨트) 등 유럽 무대에서 활약 중인 젊은 자원들이 대거 포함됐다. 이로 인해 공격진과 2선 모두를 해외파로 채울 수 있는 가능성까지 엿보인다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 정우영이 16일(한국시간) 분데스리가 26라운드 원정 프라이부르크와 원정 경기에서 극장골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=우니온 베를린] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com

반면, 이러한 경쟁 구도 속에서 정우영과 이동경은 아쉽게도 선택을 받지 못했다.

정우영은 독일 분데스리가에서 꾸준히 생존 경쟁을 이어온 선수다. 과거에는 출전 시간이 제한적이고 공격 포인트가 부족하다는 점, 그리고 명확한 포지션이 없다는 점이 약점으로 지적됐다. 하지만 이번 시즌에는 슈테펜 바움가르트 감독 체제 아래에서 3-4-2-1 전술의 2선 자원으로 꾸준히 기회를 받고 있다.

지난 지난 16일(한국시간)에도 팀의 승리를 이끄는 극장 결승골을 기록하는 등 존재감을 드러내며 이번 시즌 27경기 4골 1도움을 기록 중이다. 그럼에도 불구하고 대표팀 승선에는 실패했다는 점에서 아쉬움이 남는다.

대표팀과의 인연도 길지 않다. 2024년 11월 월드컵 예선을 통해 약 8개월 만에 대표팀에 복귀했지만, 실제 출전 기회는 주어지지 않았다. 이후 꾸준히 소집 명단에서 제외됐고, 이번 3월까지 포함하면 1년이 넘는 기간 동안 대표팀과 거리를 두게 됐다.

김천 상무 시절 이동경. [사진 = 한국프로축구연맹]

이동경 역시 상황은 크게 다르지 않다. 그는 지난 시즌 김천 상무와 울산을 오가며 13골 12도움이라는 뛰어난 성적을 기록, K리그1 최우수선수(MVP)에 선정될 만큼 최고의 한 해를 보냈다.

지난해 7월 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 풋볼 챔피언십(동아시안컵) 중국전에 이어 9월 미국 원정 득점 등 A매치에서도 득점포를 가동하며 북중미 월드컵 꿈도 이어가는 듯 보였다.

올 시즌 역시 좋은 출발을 보이고 있다. 개막 후 2경기에서 1골 1도움을 기록하며 울산의 상승세를 이끌었고, 최근 경기에서는 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시키며 결승골의 주인공이 되기도 했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 지난 1월 11일 셀틱 팬 투표에서 공식 MOTM에 선정된 양현준. [사진=셀틱 FC] 2026.01.11 psoq1337@newspim.com

하지만 이번 명단에서도 이름을 올리지 못하며 아쉬움을 삼켰다. 이동경이 대표팀 명단에 이름을 올리지 못한 건 부상으로 빠졌던 지난해 11월 볼리비아·가나전에 이어 2회 연속이다. 특히 직전 소집에서는 부상으로 제외됐던 만큼 복귀 가능성이 점쳐졌지만, 결과는 달랐다.

홍명보 감독은 이에 대해 "이동경은 잘 알고 있는 선수지만 개인적인 문제라기보다는 팀 전술 구조에 따라 선택하지 않았다"라고 설명하며 구체적인 이유는 밝히지 않았다.

결국 두 선수는 이강인, 손흥민, 황희찬, 이재성 등 확고한 주전 라인업을 제외하고, 이 두 선수는 엄지성, 배준호, 양현준과 백업 경쟁을 벌여야 한다. 스타일 면에서도 차이가 있다. 현재 대표팀이 원하는 백업 자원은 경기 흐름을 바꿀 수 있는 온더볼 능력과 돌파력을 갖춘 선수들인데, 이 부분에서 두 선수가 상대적으로 낮은 평가를 받고 있는 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 스토크시티의 배준호가 11일 열린 입스위치와의 경기에서 2-0을 만드는 골을 기록했다. [사진 = 스토크 SNS] 2026.03.11 wcn05002@newspim.com

그럼에도 아직 기회가 완전히 사라진 것은 아니다. 홍 감독은 "현재 스쿼드가 완성됐다고 보지 않는다"라며 "5월 소집 때 가장 좋은 경기력을 보이는 선수를 선발할 것"이라고 강조했다. 최종 명단이 아직 확정되지 않았다는 점을 분명히 한 셈이다.

유럽 무대에서 시즌 막바지를 향해 가고 있는 정우영, 그리고 막 개막한 K리그에서 활약을 이어가고 있는 이동경. 두 선수가 남은 기간 동안 어떤 모습을 보여줄지, 그리고 다시 대표팀의 부름을 받을 수 있을지 관심이 모인다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48
사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동