[속보] 李대통령 "'최후의 수단' 세금 써서라도 부동산 잡아야 한다"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 17일 "(부동산 대책에서) 세금은 마지막 수단"이라며 "함부로 쓰면 안 되지만 그럼에도 최후의 수단으로 반드시 써서라도 해야 하면 써야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 정부세종청사에서 10회 국무회의를 주재하면서 이같이 말했다.

이 대통령은 "부동산을 어떻게 할 것인가 하면 금융 부분이 중요하다. 세심하게 잘 (대책을) 찾아달라"면서 "가장 중요한 것은 금융이고, 국토교통부의 공급정책도 잘 해야 한다"고 주문했다.

특히 이 대통령은 "대한민국의 부동산은 전 국토가 투기·투자의 대상이 됐다"면서 "가장 크게 영향을 미친 것이 금융이다. 남의 돈을 빌려서 부동산을 사서 자산증식을 하는 것이 유행이 되다 보니 하지 않는 국민은 손해보는 느낌이 들게 생겼다"고 지적했다.

이 대통령은 "이번에는 반드시 (부동산을) 잡아야 한다"면서 "재정경제부도 세금 문제 등 준비 잘해 달라"고 지시했다.

자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.



the13ook@newspim.com