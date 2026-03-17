韩乐金显示向中TCL供货 彰显OLED高端市场竞争力

纽斯频通讯社首尔3月17日电 韩国乐金显示（LG Display）首次向中国电视企业TCL供应有机发光二极管（OLED）面板。尽管TCL拥有面板企业，但其首款OLED显示器仍采用乐金显示面板，彰显韩国企业在高端OLED市场的竞争力。业界认为，此次供应与乐金显示将电视为主的大型OLED业务结构扩展至显示器等IT产品、实现客户多元化的战略相吻合。

乐金显示发布最高刷新率720Hz的游戏OLED面板。【图片=乐金显示提供】

据外媒及业界16日消息，TCL近期推出的"32X3A OLED显示器"搭载乐金显示提供的OLED面板。这是TCL首次推出OLED显示器，乐金显示自今年1月起向TCL供货。

该产品支持4K分辨率及240Hz刷新率，实现最高亮度1300尼特、99% DCI-P3色域。尤其是产品应用在1080p分辨率下支持480Hz刷新率的双模功能。

业界认为，尽管包括华星光电在内的中国面板企业也已量产OLED面板，但为确保高端游戏产品所需高刷新率、高亮度，TCL最终选择乐金显示面板。

据市场调查机构IDC发布的数据，中国OLED显示器销量从2023年的3万个激增至去年的57万个。同期，销售额也从2900万美元扩大至3.28亿美元，增长超过10倍。

全球市场OLED显示器增长势头同样明显。随着主要PC制造商在游戏产品线中积极采用OLED面板，OLED面板企业间的竞争也日趋激烈。

乐金显示近期加速将大型显示业务结构从电视扩展至显示器等IT产品，以改善盈利能力。在中国企业低价液晶显示器攻势下，电视面板盈利能力减弱，乐金显示正寻求扩大OLED显示器等新需求领域。业界认为，此次对TCL的供应也是客户多元化战略的一环。

目前，乐金显示的业务结构正发生变化。以去年第4季度为基准，乐金显示整体销售额中，电视面板占比为17%，同比减少5个百分点；而包含显示器等在内的IT显示器占比则从28%扩大至36%。

乐金显示正持续扩大游戏显示器OLED面板产品线。公司继去年推出支持480Hz刷新率的27英寸OLED游戏显示器面板后，在今年CES 2026又公开实现720Hz超高刷新率的27英寸OLED面板。

业界表示，中国面板企业虽已开始量产OLED，但在高刷新率游戏面板等部分产品领域，技术差距依然存在。整机企业为满足产品性能，只能灵活选择面板供应源。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社