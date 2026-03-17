特朗普要求盟友承担霍尔木兹海峡安全责任 再向韩国施压

纽斯频通讯社华盛顿3月17日电 美国总统特朗普将霍尔木兹海峡的安全责任转嫁给盟友，向包括韩国在内的亚洲及欧洲主要国家开出"账单"。尤其是特朗普具体提及韩国的原油依赖度，并将其与驻韩美军问题联系起来施压，预计将引发轩然大波。

资料图：美国总统特朗普。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

特朗普当地时间16日在白宫举行的特朗普-肯尼迪中心理事会午餐会前记者会上，详细列举了各国经霍尔木兹海峡进口原油的比重。他表示："美国通过该海峡进口的原油不到总进口量的1%，但其他国家却依赖大量原油通过这里运输。"

他给出具体数字称："日本约95%的原油通过该海峡进口，中国约90%，多个欧洲国家也从这里进口大量原油。韩国进口约35%。"

特朗普强调："我们希望这些国家直接出面，协助解决海峡问题。"此言暗示，美国已实现能源自给，而韩国等若霍尔木兹海峡遭封锁将受到重创，因此应考虑向该地派遣军队。

特朗普虽未点名特定国家，但提及美军驻扎问题进一步施压。他表示："有些国家驻扎着4.5万名优秀的美国军人，保护他们免受危险。"

此言被解读为既针对驻日美军，也涵盖驻韩美军。特朗普补充道："我们保护他们免受可怕的外部威胁，但他们对于派遣军队似乎并没有太大热情。而这种热情程度对我来说非常重要。"其意是，盟友是否派兵将成为评价未来关系的标准。

特朗普表示："一直以来，美国毫无回报地为其他国家守护这里，这始终令我惊讶不已。虽然美国是世界最强大的国家，不需任何人帮助，但这件事（霍尔木兹海峡封锁）将成为检验盟友是否在关键时刻站在我们身边的试金石。"

特朗普还声称，美国已经击沉伊朗30艘布雷舰，但要完全重新开放海峡，其他国家须"把价值数十亿美元的军舰亲自开过来"。他还用"跳探戈需要两个人"为喻，要求盟友做出实际贡献。

随着特朗普直接点名韩国经霍尔木兹海峡的原油依赖度，提出"受益国责任论"，韩国政府面临的压力将进一步加大。霍尔木兹海峡派兵问题此前一直被视为涉及中东局势、对伊关系、能源安全等敏感议题。美国国务院即将公布的派兵合作国名单中是否包含韩国，以及韩方将被要求以何种具体形式做出贡献，备受关注。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社