전국 광역단체장 3월17일 일정

▲김관영 전북지사
- 화물자동차협회 유가대응 현장 간담 (10:00 전주화물자동차 공영차고지)
▲김진태 강원도지사
- ㈜알몬티 대한중석 선광장 준공식 (11:00 영월군 상동읍 구래리)
- 2청사와 함께하는 동해안 발전 대토론회(15:00 강릉과학산업진흥원)
▲강기정 광주시장
- 광주광역시 사회복지협의회 협의회장 이취임식(15:00 시화문화마을 문화관)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 로코노미 외식상품 개발 업무협약(11:00 정약용실)
- 영암군 농업근로자 기숙사 준공식(14:00 영암)
▲김영환 충북지사
- 별도 일정 없음
▲이장우 대전시장
- 제295회 임시회 제2차 본회의(10:00 본회의장)
- 원도심 문화시설 확충 브리핑(13:30 브리핑룸)
- 앤디워홀: 예술을 팔다 개막식(16:00 시립미술관)
▲최민호 세종시장
- 간부회의(09:00 집현실)
- 2026년 제1차 청렴도 향상 대책회의(10:00 집현실)
- 제14회차 찾아가는 현장소통(도로보수원)(16:30 조치원청사대회의실)
▲김태흠 충남지사
- 석유화학산업 위기근로자 지원금 접수센터 방문(10:20 서산)
▲이철우 경북도지사
- 산불 복구 1년 추진상황 점검회의(09:30 원융실)
▲박형준 부산시장
- 2026 생명존중 원년, 자살예방대책 보고회(10:00 1층 대회의실)
- 제64회 부산시 택시운송사업조합 정기총회(12:00 코모도호텔)
- 위촉장 수여식-제1대 부산시 총괄계획가(14:30 의전실)
- 접견-가정위탁 보호아동 돌봄 공무원(15:00 의전실)
- 부산시의사회 제64차 정기 대의원총회(19:00 롯데호텔)
▲박완수 경남지사
- 현장 방문(10:20 김해 부경양돈농협 부경축산물공판장)
- 경남체육 톡톡(TalkTalk) 간담회(14:00 대회의실)
▲김두겸 울산시장
- 케이앤제이피엠(주) 초고순도 PM 생산공장 신설 투자 업무협약 (10:00 시장실)
▲유정복 인천시장
- 인천시의회 임시회 본회의 (10:00)
- 인천시간호사회 대의원 총회 (15:00)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 2026년 수놀음돌봄공동체 발대식(09:50 메종글래드 제주)
- 제주도-한국어도비시스템즈-제주콘텐츠진흥원 업무협약(11:10 BeIN; 공연장)
- 제주항 개항 100주년 정책 토론회(13:50 김만덕기념관)
- 고유가 위기 현장 및 골목형상점가 민생경청 소통(15:30 오라동 일원)
[전국종합=뉴스핌]