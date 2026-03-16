함평나비대축제 입장권 사전예매…최대 10% 할인

내달 23일까지 온·오프라인 구매 가능

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군은 대표 봄축제인 '제28회 함평나비대축제'를 앞두고 입장권 사전예매를 시작했다고 16일 밝혔다.

예매자는 현장가보다 최대 10% 할인된 가격에 입장권을 구매할 수 있다.

함평나비대축제 홍보물. [사진=함평군] 2026.03.16 saasaa79@newspim.com

함평군은 이날부터 내달 23일까지 입장권 사전 판매를 진행한다. 예매는 온라인(티켓링크·네이버)과 오프라인(함평엑스포공원 주제영상관 3층 함평축제관광재단 사무실)에서 가능하다.

사전예매 시 입장권은 ▲어른 6300원▲청소년 4500원▲어린이·노인·유치원생 2700원으로, 현장가 대비 10% 저렴하다. 20인 이상 단체는 추가 할인을 받을 수 있다. 어른·청소년권에는 각각 2000원, 1000원 상당의 쿠폰이 제공돼 축제장 내 부스 등에서 사용할 수 있다.

입장권 소지자는 입장 당일 함평자연생태공원과 양서·파충류생태공원 입장료도 50% 할인받을 수 있다.

올해 28회를 맞은 함평나비대축제는 '꿈꾸는 나비, 시작되는 여정'을 주제로 내달 24일부터 5월 5일까지 12일간 함평엑스포공원 일원에서 열린다. 축제에서는 '나비 날리기', '나비 먹이주기' 등 체험형 프로그램과 가족 단위 관람객을 위한 다양한 공연·체험 행사가 마련된다.

특히 올해는 새롭게 조성된 놀이·교육 복합공간 '나빛파크'가 문을 연다. 나비 생태를 주제로 한 체험형 전시와 어린이 놀이시설 등을 갖춰 가족 단위 방문객에게 풍성한 즐길거리를 제공할 예정이다.

축제 관련 세부 정보는 함평축제관광재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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