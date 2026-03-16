전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
산업 철강

속보

더보기

고려아연, 인터배터리 2026 성료…"전략광물·2차전지 소재 경쟁력 강조"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연이 국내 최대 배터리 산업 전시회인 인터배터리 2026 참가를 마무리하며 2차전지 소재와 전략광물 분야에서의 기술 역량을 강조했다.

이철규 국회 산자위원장(왼쪽 5번째), 김기준 고려아연 부사장(왼쪽 4번째), 엄기천(왼쪽 6번째) 한국배터리산업협회장 등이 인터배터리 개막 당일 고려아연 부스 투어를 마친 뒤 기념촬영 하고 있다. [사진=고려아연]

고려아연은 지난 11일부터 사흘 동안 서울 강남구 코엑스에서 열린 인터배터리 2026 전시를 성공적으로 마쳤다고 16일 밝혔다.

고려아연은 2022년부터 올해까지 5년 연속 인터배터리에 참가하고 있다. 이번 전시에서는 2차전지 소재뿐 아니라 첨단·방위산업의 핵심 소재인 전략광물 생산 역량을 함께 소개하며, 52년간 축적한 제련 기술과 글로벌 공급망 경쟁력을 강조했다. 회사 측은 국내 유일의 전략광물 생산 기업으로서 자원 안보 강화와 글로벌 공급망 안정화에 기여하고 있다는 점도 부각했다.

전시 부스는 ▲밸류체인 디오라마 ▲동박 ▲황산니켈·전구체 ▲전략광물 ▲미국 통합제련소 ▲52년 기술력 ▲회사 소개 ▲히스토리 및 글로벌 네트워크 등 총 8개 존으로 구성됐다. 관람객들이 전시 동선을 따라 이동하며 제련업 본업과 신사업 간 시너지 구조를 한눈에 확인할 수 있도록 기획됐다. 부스 전면에는 대형 LED 스크린을 설치해 전시 내용을 직관적으로 전달했다.

특히 미국 통합제련소와 전략광물 존이 관람객들의 관심을 끌었다. 해당 공간에는 향후 미국 통합제련소에서 생산될 예정인 10여 종의 비철금속과 전략광물 모형이 전시됐다. 고려아연은 이를 통해 북미 전략 거점 확보와 함께 글로벌 최대 수요처를 기반으로 한 공급망 경쟁력을 강화하겠다는 비전을 소개했다.

현장을 찾은 방문객들은 광물 패턴을 활용한 대형 영상과 밸류체인 디오라마 전시에 높은 관심을 보였으며, 동박과 전략광물 관련 전시존에서는 소재 산업의 중요성을 확인하려는 관람객들의 발길이 이어졌다. 회사 소개 존에서는 44년 연속 흑자를 이어온 제련 기술력과 함께 신재생에너지, 그린수소, 2차전지 소재, 자원순환 등을 중심으로 한 '트로이카 드라이브' 사업 전략도 소개됐다.

정·재계 인사들의 방문도 이어졌다. 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장과 엄기천 한국배터리산업협회 회장(현 포스코퓨처엠 대표)을 비롯해 LG에너지솔루션, LS일렉트릭, 에코프로비엠, 엘앤에프 등 주요 기업 관계자들이 공식 VIP 투어 중 부스를 찾았다.

또한 산업통상자원부 김성열 산업성장실장을 비롯해 현대자동차그룹, 효성, 동원그룹 관계자들도 전시장을 방문했으며, 주한 네덜란드 대사관 관계자들도 현장을 찾아 사업 설명을 들었다.

고려아연 관계자는 "이번 전시는 52년 동안 축적해 온 제련 기술과 함께 2차전지 소재와 전략광물 분야의 생산 역량을 종합적으로 보여주는 자리였다"며 "앞으로도 제련업 경쟁력을 강화하는 동시에 '트로이카 드라이브' 신사업과의 시너지를 높일 수 있도록 연구개발을 지속할 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동