고려아연, 인터배터리 2026 성료…"전략광물·2차전지 소재 경쟁력 강조"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연이 국내 최대 배터리 산업 전시회인 인터배터리 2026 참가를 마무리하며 2차전지 소재와 전략광물 분야에서의 기술 역량을 강조했다.

이철규 국회 산자위원장(왼쪽 5번째), 김기준 고려아연 부사장(왼쪽 4번째), 엄기천(왼쪽 6번째) 한국배터리산업협회장 등이 인터배터리 개막 당일 고려아연 부스 투어를 마친 뒤 기념촬영 하고 있다. [사진=고려아연]

고려아연은 지난 11일부터 사흘 동안 서울 강남구 코엑스에서 열린 인터배터리 2026 전시를 성공적으로 마쳤다고 16일 밝혔다.

고려아연은 2022년부터 올해까지 5년 연속 인터배터리에 참가하고 있다. 이번 전시에서는 2차전지 소재뿐 아니라 첨단·방위산업의 핵심 소재인 전략광물 생산 역량을 함께 소개하며, 52년간 축적한 제련 기술과 글로벌 공급망 경쟁력을 강조했다. 회사 측은 국내 유일의 전략광물 생산 기업으로서 자원 안보 강화와 글로벌 공급망 안정화에 기여하고 있다는 점도 부각했다.

전시 부스는 ▲밸류체인 디오라마 ▲동박 ▲황산니켈·전구체 ▲전략광물 ▲미국 통합제련소 ▲52년 기술력 ▲회사 소개 ▲히스토리 및 글로벌 네트워크 등 총 8개 존으로 구성됐다. 관람객들이 전시 동선을 따라 이동하며 제련업 본업과 신사업 간 시너지 구조를 한눈에 확인할 수 있도록 기획됐다. 부스 전면에는 대형 LED 스크린을 설치해 전시 내용을 직관적으로 전달했다.

특히 미국 통합제련소와 전략광물 존이 관람객들의 관심을 끌었다. 해당 공간에는 향후 미국 통합제련소에서 생산될 예정인 10여 종의 비철금속과 전략광물 모형이 전시됐다. 고려아연은 이를 통해 북미 전략 거점 확보와 함께 글로벌 최대 수요처를 기반으로 한 공급망 경쟁력을 강화하겠다는 비전을 소개했다.

현장을 찾은 방문객들은 광물 패턴을 활용한 대형 영상과 밸류체인 디오라마 전시에 높은 관심을 보였으며, 동박과 전략광물 관련 전시존에서는 소재 산업의 중요성을 확인하려는 관람객들의 발길이 이어졌다. 회사 소개 존에서는 44년 연속 흑자를 이어온 제련 기술력과 함께 신재생에너지, 그린수소, 2차전지 소재, 자원순환 등을 중심으로 한 '트로이카 드라이브' 사업 전략도 소개됐다.

정·재계 인사들의 방문도 이어졌다. 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장과 엄기천 한국배터리산업협회 회장(현 포스코퓨처엠 대표)을 비롯해 LG에너지솔루션, LS일렉트릭, 에코프로비엠, 엘앤에프 등 주요 기업 관계자들이 공식 VIP 투어 중 부스를 찾았다.

또한 산업통상자원부 김성열 산업성장실장을 비롯해 현대자동차그룹, 효성, 동원그룹 관계자들도 전시장을 방문했으며, 주한 네덜란드 대사관 관계자들도 현장을 찾아 사업 설명을 들었다.

고려아연 관계자는 "이번 전시는 52년 동안 축적해 온 제련 기술과 함께 2차전지 소재와 전략광물 분야의 생산 역량을 종합적으로 보여주는 자리였다"며 "앞으로도 제련업 경쟁력을 강화하는 동시에 '트로이카 드라이브' 신사업과의 시너지를 높일 수 있도록 연구개발을 지속할 것"이라고 말했다.

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