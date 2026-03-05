에코프로, '인터배터리 2026'서 전고체 배터리 소재 라인업 공개

EV 넘어 휴머노이드 시대 겨냥

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 에코프로가 국내 최대 규모의 배터리 전시회인 '인터배터리 2026'에 참가해 미래 전기차와 휴머노이드 등 로봇 시대를 이끌 하이니켈 중심의 삼원계 및 전고체 배터리 소재 라인업을 공개한다. 배터리 생애 주기 전반을 관리하고 사업화하는 배터리 자산관리 시장 진출 계획과 미래 첨단 소재 기술을 구현할 오창 R&D 미래캠퍼스에 대한 청사진도 공개한다.

에코프로는 오는 11~13일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에 참여해 'Perfect Chain, Connected Value'를 주제로 총 4개의 전시 존을 선보인다고 5일 밝혔다.

에코프로가 이달 11~13일 서울 코엑스에서 열리는 2026 인터배터리에 참가한다. 사진은 에코프로 부스 조감도. [사진=에코프로]

이번 전시에서는 전기차를 넘어 휴머노이드 등 로봇 시대를 선도할 에코프로의 차별화한 기술력과 제품 라인업을 공개한다.

존1에서는 'Global Network'를 주제로 인니 니켈 제련사업을 필두로 유럽 역내 규제에 대한 차별화한 대응력을 갖춘 헝가리 공장 등 삼원계 양극재 경쟁력 확보를 위해 구축한 글로벌 공급망을 소개한다.

에코프로는 지난 4년간 약 8000억 원을 투자해 니켈 제련 사업에 진출하며 공급망을 안정적으로 구축했으며 헝가리에 양극재 공장을 준공해 유럽 역내 규제에 대응할 수 있는 국내 유일의 배터리 소재사로 자리매김했다.

에코프로는 지분확보 성격의 1단계에 이어 2단계는 에코프로가 광산 개발을 주도해 광물 주권을 확보한다는 계획 아래 인도네시아 광산 회사를 비롯해 글로벌 금융기관과 논의를 진행하고 있다.

존2에서는 'Competitiveness Value'를 주제로 에코프로가 글로벌 선도 양극소재 회사로 발돋움하는데 기여한 하이니켈 양극재를 비롯해 중저가 배터리 소재인 미드니켈 양극재, 나트륨이온배터리(SIB) 양극재, 리튬망간리치(LMR) 양극재 등 고객 맞춤형 제품 라인업을 한눈에 확인할 수 있다. 에너지저장장치(ESS) 시장에 대응할 LFP 양극소재도 공개한다.

존3에서는 'Future Innovation'을 주제로 휴머노이드 시대를 이끌 전고체 소재 기술력과 개발 현황을 선보인다.

에코프로는 미래 이차전지 시장의 게임체인저가 될 전고체 배터리 소재 풀 벨류체인을 갖추고 있다. 인터배터리를 통해 고객사와 함께 2027년 양산을 목표로 개발 중인 고체 전해질을 비롯해 전고체용 양극재, 리튬 메탈 음극재의 면면을 소개할 계획이다.

존4는 'Beyond Battery'를 주제로 에코프로의 미래 신사업을 공개한다. 배터리 소재 회사에서 배터리 생애 주기 관리자로 발돋움하려는 에코프로의 미래 청사진을 확인할 수 있다.

에코프로는 차별화한 리사이클 기술력을 바탕으로 양극소재 생산부터 전기차 등에서 발생하는 사용 후 배터리의 재사용과 재활용으로 이어지는 배터리 생애주기 관리 체계를 통해 새로운 부가가치를 창출해내는 방안을 구상 중이다.

미래 기술 및 신사업을 뒷받침해 '기술의 에코프로'를 구현할 오창 R&D 미래캠퍼스(가칭)를 건설하기 위한 로드맵도 공개될 예정이다.

에코프로 관계자는 "글로벌 넘버1 하이니켈 기술력을 바탕으로 휴머노이드 시대를 대비한 전고체 소재까지 풀라인업을 전시했다" 며 "높은 에너지 밀도와 출력을 구현하는데 적합한 삼원계 배터리 기술력을 더욱 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 이번 인터배터리 전시회에는 에코프로와 에코프로비엠의 잡페어 부스가 함께 설치된다. 에코프로 인사 담당자들이 구직자들을 대상으로 1대1 면담을 진행하며, 기업 설명 및 채용 상담을 병행할 예정이다.

