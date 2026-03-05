전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

서울시, 청년수당 참여자 2만명 모집…"월 50만원씩 최대 6개월간"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

올해 '선배 멘토링' 규모 2배 확대
내년부터 '성과 보상제' 도입 예정

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 올해 서울시는 미취업 청년을 위한 청년수당 참여자를 대상으로 '1대1 취업 컨설팅' 등 한층 세분화한 성장지원 프로그램을 지원할 계획이다.

서울시는 '2026년 서울 청년수당' 참여자 2만명을 모집한다고 5일 밝혔다. 신청자는 6일 오전 10시~13일 오후 4시까지 모집하며 선정된 청년은 월 50만원씩 최대 6개월간 수당이 지급된다.

서울시가 청년수당 참여자를 모집한다. [사진=서울시]

신청 자격은 ▲만 19~34세 서울 거주 ▲미취업 ▲건강보험료 부과액 기준 중위소득 150% 이하다. 제대군인은 복무기간에 따라 최대 만 37세까지 지원받을 수 있다.

서울시는 청년수당 참여자의 사회 진입 및 자기 계발을 돕기 위해 '성장지원 프로그램'도 지난 2023년부터 도입했다.

성장지원 프로그램 도입 후 참여자의 취창업 등 경제활동 진입이 약 14%p 상승(2020년 52.8%→2024년 66.7%)한 것으로 나타났다. 아울러 성장지원 프로그램 참여자(62.8%)는 미참여자(56.5%) 대비 직무 관련 기술 습득 면에서 더 높은 성취를 보였다.

서울시는 작년 성장지원 프로그램에 '자기 이해→ 진로 탐색→ 직무 구체화→ 구직·취업'으로 4단계 세분화한 로드맵이 보다 실질적으로 도움이 된다고 보고, 올해도 개인 상황에 따라 맞춤 지원을 강화한다. ▲강점 발견 특강 및 취업 트렌드 소개 ▲현직자 멘토링 ▲AI 기반 자기소개서 작성 등 실무 역량 강화 과정과 ▲기업 탐방 ▲직무 체험 ▲일자리 매칭 등 현장 중심 지원 등을 이어 나간다.

올해 성장지원 프로그램에는 서울시 일자리센터 직업상담사와 연계한 1대1 취업 컨설팅을 신규 추가했다.

기존 선호도가 높았던 '청년수당 선배 멘토링' 규모는 600명으로 전년 대비 2배 확대한다. 또 기존 6개월 과정에서 벗어나 청년 개개인의 준비 상황에 맞춘 유연한 운영체계를 구축했다.

청년수당 참여자는 매월 자기성장기록서를 제출해야 한다. 이때 본인 수술이나 가족 사망 등 불가피한 사유가 있을 시 기한을 연장하는 규정을 신절했다.

내년부터 청년수당 수급 후 취․창업에 성공한 청년에게 성공 보너스(50만원)를 추가 지급하는 '성과 보상제'를 도입하기 위한 준비에도 들어간다. 올해 제도 설계를 거쳐 내년 시범 운영 후 2028년부터 본격 도입할 예정이다.

서울시는 유튜브와 인스타그램에 지난해 청년수당 참여자의 후기 영상을 공개했다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 "청년수당은 이제 단순한 경제적 지원을 넘어 청년의 꿈을 이어주는 성장 사다리로 진화하고 있다"며 "올해는 1:1 취업 컨설팅 등 현장 중심의 맞춤형 지원을 더욱 강화해 청년이 더 빠르게 자립하고 사회의 주역으로 도약할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 했다.

한편 서울시 내 자치구에서도 미취업 청년들의 도약을 위한 각종 지원책을 펼치고 있다.

서초구는 미취업 청년들에게 최대 20만원까지 자격증 응시료를 지원한다. 어학시험을 비롯해 국가기술·국가전문·국가공인 민간자격 등 900여종에 대해 지원한다. 20만원 한도 내에서 합격 여부나 횟수 제한 없이 신청할 수 있다.

양천구는 6개월 이상 취업이나 직업훈련을 하지 않은 구직 단념 청년을 대상으로 맞춤 프로그램을 제공한다. 참여 청년은 5주마다 50만원의 참여 수당이 지급되며, 최대 350만원까지 지원한다. 취업 역량강화 프로그램과 함께 심리상담과 건강 진단도 함께 진행한다.

동작구 역시 구직단념·자립준비 청년 등 미취업 청년을 위해 '청년도전 지원사업'을 펼친다. 1인당 50만원, 최대 350만원까지 지원하며 사례 관리 및 진로탐색 등 실질적인 도움을 제공한다.

100wins@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동