서울시, 청년수당 참여자 2만명 모집…"월 50만원씩 최대 6개월간"

올해 '선배 멘토링' 규모 2배 확대

내년부터 '성과 보상제' 도입 예정

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 올해 서울시는 미취업 청년을 위한 청년수당 참여자를 대상으로 '1대1 취업 컨설팅' 등 한층 세분화한 성장지원 프로그램을 지원할 계획이다.

서울시는 '2026년 서울 청년수당' 참여자 2만명을 모집한다고 5일 밝혔다. 신청자는 6일 오전 10시~13일 오후 4시까지 모집하며 선정된 청년은 월 50만원씩 최대 6개월간 수당이 지급된다.

신청 자격은 ▲만 19~34세 서울 거주 ▲미취업 ▲건강보험료 부과액 기준 중위소득 150% 이하다. 제대군인은 복무기간에 따라 최대 만 37세까지 지원받을 수 있다.

서울시는 청년수당 참여자의 사회 진입 및 자기 계발을 돕기 위해 '성장지원 프로그램'도 지난 2023년부터 도입했다.

성장지원 프로그램 도입 후 참여자의 취창업 등 경제활동 진입이 약 14%p 상승(2020년 52.8%→2024년 66.7%)한 것으로 나타났다. 아울러 성장지원 프로그램 참여자(62.8%)는 미참여자(56.5%) 대비 직무 관련 기술 습득 면에서 더 높은 성취를 보였다.

서울시는 작년 성장지원 프로그램에 '자기 이해→ 진로 탐색→ 직무 구체화→ 구직·취업'으로 4단계 세분화한 로드맵이 보다 실질적으로 도움이 된다고 보고, 올해도 개인 상황에 따라 맞춤 지원을 강화한다. ▲강점 발견 특강 및 취업 트렌드 소개 ▲현직자 멘토링 ▲AI 기반 자기소개서 작성 등 실무 역량 강화 과정과 ▲기업 탐방 ▲직무 체험 ▲일자리 매칭 등 현장 중심 지원 등을 이어 나간다.

올해 성장지원 프로그램에는 서울시 일자리센터 직업상담사와 연계한 1대1 취업 컨설팅을 신규 추가했다.

기존 선호도가 높았던 '청년수당 선배 멘토링' 규모는 600명으로 전년 대비 2배 확대한다. 또 기존 6개월 과정에서 벗어나 청년 개개인의 준비 상황에 맞춘 유연한 운영체계를 구축했다.

청년수당 참여자는 매월 자기성장기록서를 제출해야 한다. 이때 본인 수술이나 가족 사망 등 불가피한 사유가 있을 시 기한을 연장하는 규정을 신절했다.

내년부터 청년수당 수급 후 취․창업에 성공한 청년에게 성공 보너스(50만원)를 추가 지급하는 '성과 보상제'를 도입하기 위한 준비에도 들어간다. 올해 제도 설계를 거쳐 내년 시범 운영 후 2028년부터 본격 도입할 예정이다.

서울시는 유튜브와 인스타그램에 지난해 청년수당 참여자의 후기 영상을 공개했다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 "청년수당은 이제 단순한 경제적 지원을 넘어 청년의 꿈을 이어주는 성장 사다리로 진화하고 있다"며 "올해는 1:1 취업 컨설팅 등 현장 중심의 맞춤형 지원을 더욱 강화해 청년이 더 빠르게 자립하고 사회의 주역으로 도약할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 했다.

한편 서울시 내 자치구에서도 미취업 청년들의 도약을 위한 각종 지원책을 펼치고 있다.

서초구는 미취업 청년들에게 최대 20만원까지 자격증 응시료를 지원한다. 어학시험을 비롯해 국가기술·국가전문·국가공인 민간자격 등 900여종에 대해 지원한다. 20만원 한도 내에서 합격 여부나 횟수 제한 없이 신청할 수 있다.

양천구는 6개월 이상 취업이나 직업훈련을 하지 않은 구직 단념 청년을 대상으로 맞춤 프로그램을 제공한다. 참여 청년은 5주마다 50만원의 참여 수당이 지급되며, 최대 350만원까지 지원한다. 취업 역량강화 프로그램과 함께 심리상담과 건강 진단도 함께 진행한다.

동작구 역시 구직단념·자립준비 청년 등 미취업 청년을 위해 '청년도전 지원사업'을 펼친다. 1인당 50만원, 최대 350만원까지 지원하며 사례 관리 및 진로탐색 등 실질적인 도움을 제공한다.

