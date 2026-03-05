서울시, AI 연구에 76억 연구지원금 투입…1인당 연 최대 6000만원 지원

이공계 전공 석·박사 재학생 또는 박사 후 연구원 대상

총 255명 지원…전년보다 1인당 평균 지원금 4배 증가



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울미래인재재단은 AI 연구 분야 이공계 전공 석·박사 재학생과 박사후 연구원 총 255명을 선발해 76억 원 규모의 연구지원금을 지원하는 'AI서울테크연구지원사업'을 추진한다고 5일 밝혔다.

이번 연구지원사업 공고는 이날부터 재단 누리집에서 확인할 수 있으며, 신청은 9일 오전 10시~4월 10일 오후 4시까지 재단 누리집을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

[사진=서울시]

AI서울테크 대학원 장학사업은 지난해 275명 이공계 석·박사 학생에게 총 20억 7500만원을 지원했다. 올해는 지원 규모와 대상을 대폭 확대했다.

지원 규모는 석사·박사·박사후 연구원 등 연구 단계별 특성을 반영해 총 255명에 1인당 연간 최대 6000만 원까지 차등 지원한다.

석사과정 150명(1인당 2000만 원), 박사과정 85명(1인당 4000만 원), 박사후 연구원 20명(1인당 6000만원)을 지원한다. 이는 작년 장학생 1인당 평균 지원금이 약 4배 증가한 규모다.

지원 대상은 AI 연구 분야 이공계 전공자로서 석·박사 재학생 또는 박사 후 연구원으로 성적 기준 등의 세부 요건을 충족해야 한다. 석·박사 과정은 서울 소재 일반대학원 AI 연구 분야 이공계 전일제 정규학기 재학생이어야 한다.

박사후 연구원은 서울 소재 대학에서 학사 학위를 취득하고, 서울 소재 일반대학원에서 박사 학위를 취득한 지 3년 이내(2023년 이후 박사학위 취득자)이면서 서울 소재 기관에 박사후 연구원으로 등록되어 있어야 한다.

해당 과정의 전체 성적은 100점 만점 환산 시 85점 이상이어야 한다.

남성욱 서울미래인재재단 이사장은 "재단은 종합적인 인재 양성 플랫폼으로 도약하기 위해 역할을 확대했으며, AI서울테크연구지원사업이 그 대표 모델"이라며, "AI 우수 인재가 서울에 안정적으로 정착해 도시 경쟁력을 이끄는 미래 핵심 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

100wins@newspim.com