이남호 전북교육감 예비후보, '전북형 학교복합플랫폼' 공약 발표

학교·지역 연계 교육생태계 구축…AI·돌봄·문화 통합 거점 조성

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보가 학교를 지역사회와 연결하는 '전북형 학교복합플랫폼 구축' 공약을 제시했다.

이 예비후보는 16일 학교를 단순한 교육 공간이 아닌 학생과 주민이 함께 활용하는 지역 거점으로 조성해 지역소멸에 대응하겠다고 밝혔다.

학교중심 통합전략[이남호 선거캠프] 2026.03.16 lbs0964@newspim.com

그는 "학교를 지키거나 줄이는 이분법적 사고에서 벗어나 기능 확장을 통해 학생과 주민이 함께하는 지역 교육생태계 중심으로 전환하겠다"고 강조했다.

전북형 학교복합플랫폼은 학교 공간을 문화·복지·체육시설로 개방하는 기존 방식에서 나아가 AI 학습, 돌봄·방과후 프로그램, 전문 상담, 정서 회복 프로그램 등을 통합해 교육과 지역을 연결하는 모델이다.

이 예비후보는 학령인구 감소와 지역소멸 위기에 대응하기 위해 학교를 지역 공공 인프라로 재정의하고 교육과 지역사회가 유기적으로 연결되는 구조를 구축하겠다고 설명했다.

또 교육청과 지자체가 공동 설계와 공동 책임 구조로 협력하는 모델을 통해 학교복합시설 사업을 확대하겠다는 방침이다.

아울러 도서관·체육시설과 함께 돌봄센터 연계 방과후 공간, 전문 상담실, 학생 휴식 공간, AI 기반 학습 진단 및 진로 탐색 공간 등을 조성하는 방안도 제시했다.

이 예비후보는 "학교 통폐합을 단순히 줄이는 방식으로 접근하면 지역소멸을 가속화할 수 있다"며 "학교복합플랫폼을 통해 학교와 지역사회가 함께 성장하는 구조를 만들겠다"고 말했다.

이남호 전북교육감 예비후보는 전북 남원 출생으로 전주고와 서울대를 졸업했으며 전북대 총장, 거점국립대 총장협의회 회장, 전북창조경제혁신센터 이사장, 전북연구원 원장 등을 역임했다.

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