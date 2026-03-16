이천시, 친환경 맞춤형 방역소독사업...권역별 6개반 편성

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시는 권역별 방역소독 용역업체 실무자, 보건소 관계자 등 16명이 참석한 가운데 '2026년 친환경 맞춤형 방역소독 발대식'을 개최했다고 16일 밝혔다.

경기 이천시청 전경.[사진=뉴스핌DB]

이날 행사는 방역 활동의 중요성을 공유하고 방역 특장차량 및 소독 장비 사용법, 방역 작업 시 유의 사항, 약품 관리 등 안전관리 교육을 실시하며 사업의 성공적인 추진을 다짐하는 자리로 진행됐다.

이천시는 기후온난화 등 기후변화에 대응하기 위해 권역별 6개 방역반을 편성해 오는 24일부터 10월 30일까지 150일간 345개 방역 취약지와 주요 민원 발생 지역을 중점으로 방역할 계획이다.

또 기후변화로 모기 등 해충의 활동 시기가 빨라짐에 따라 4월까지 유충서식지 신규 발굴과 물웅덩이, 하수구, 하천 등 방역 취약지를 중심으로 모기 유충구제 방역을 집중적으로 실시할 예정이다.

감염병 매개 곤충(모기, 파리)의 생활사와 환경 특성을 고려하여 친환경 맞춤형 잔류분무·연무 소독 및 유충구제와 일일 모기 발생 감시장치(DMS, 7개소)를 운영해 모기 발생량을 지속적으로 모니터링하고 방역소독의 효과를 검증하는 근거 중심의 방제를 추진할 계획이다.

또 주 1회 설봉호수 등 차량이나 인력의 접근이 어려운 10개 저수지를 대상으로 첨단 드론을 활용한 유충 방역을 병행해 방역 효과를 극대화할 예정이다.

공원 및 산책로에 설치된 해충기피제 자동분사기 8개소는 3월 넷째 주부터 가동할 예정이며 외국인 이용 편의를 위해 영어를 병행 표기하고 안내판 상단에 큐알(QR)코드를 추가해 중국어와 일본어로 사용 방법과 주의 사항을 확인할 수 있도록 안내 체계를 개선했다.

김경희 이천시장은 "모기 등 해충으로 인한 감염병 예방을 위해 방역 민원 다빈도 지역에 대한 선제 방역 등 방역 활동을 더욱 강화하고 시민들의 방역소독 요청에도 신속히 대응해 24시간 이내 처리하는 등 쾌적하고 안전한 생활환경 조성에 최선을 다하겠다"면서 "가정에서도 집 주변의 고인 물을 제거하는 등 모기 서식지 차단에 적극적으로 동참해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.

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