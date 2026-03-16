경찰, 석유 사재기 등 6건 수사…"끝까지 추적해 엄벌"

불법 석유 판매한 범죄조직 1건 검거

나머지 건 대부분 사재기 관련돼

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 미국·이란과 이스라엘 간 전쟁으로 기름값이 뛰는 가운데 경찰은 석유 사재기 등 불법 행위 6건을 수사 중이다. 경찰은 민생 물가를 교란하는 행위는 끝까지 추적해 엄벌에 처한다는 계획이다.

경찰청 국가수사본부는 16일 열린 정례 기자 간담회에서 현재 유가 관련 범죄 6건을 수사 중이라고 밝혔다. 대부분 사건은 석유 사재기 관련이다. 1건은 불법업체로부터 석유를 공급받아 소비자를 판매한 범죄 조직을 검거한 사례다.

경찰로고 [사진=뉴스핌DB]

정부는 지난달 20일부터 민생물가 교란범죄 척결 태스크포스(TF)를 운영하고 있다. 지난 3일부터는 유가 관련 불법 행위를 중점 대상으로 특별 단속에 나섰다. 경찰은 유가 관련 불법 행위를 제보할 경우 특별검거보상금으로 최대 5억원을 지급한다는 계획이다.

박성주 국수본부장은 기자간담회에 앞서 담화문을 통해 "석유 관련 보조금 부정수급, 가짜석유 제조·유통 등 민생 물가를 교란하는 범죄 단속 역량을 집중하고 위법 행위가 확인될 경우 신속하고 적극적인 수사를 통해 법과 원칙에 따라 강력히 처벌하겠다"며 "불안정한 국제 정세를 악용한 보이스피싱, 스미싱 등에 대해서도 적극 대응하겠다"고 강조했다.

경찰은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 관련 가짜뉴스 모니터링도 하고 있다. 경찰은 중동 사항 관련해 특정종교를 비하거나 허위 조작 정보 등 허위 글 298건을 관계 기관에 삭제 요청했다.

lahbj11@newspim.com