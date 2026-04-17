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[종합] 李대통령 "국민 삶, 공직자 손에 달려…청년정책연구기관 왜 없나"

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  • 이재명 대통령이 17일 청와대에서 102개 공공기관 업무보고를 주재했다.
  • 공직자 1시간이 5200만 시간 가치라며 기강과 책임을 주문했다.
  • 청년정책 전담 연구기관 신설과 공공기관 효율화를 지시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청와대서 공공·연구기관 102곳 업무보고 주재
"대통령이 가장 큰 책임…공직자, 국민 삶 큰 영향"
"청년정책기관 따로 없나…다른 나라 청년부 있어"
공공기관 효율화 당부…"10명 늘릴 걸 20명 늘려"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 17일 "사람들의 생사, (국민이) 더 나은 삶을 살게 될지, 악화된 삶을 살지, 희망이 있는 사회가 될지, 절망만 있는 사회가 될지는 다 공직자 손에 달려 있다"며 공직 기강을 주문했다. 

이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 경제인문사회연구회(NRC)와 국가과학기술연구회(NST)를 비롯한 공공·연구기관 102곳을 상대로 업무 보고를 주재하며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 17일 오후 청와대 영빈관에서 '국민을 위한 봉사, 미래를 위한 혁신'이라는 슬로건 아래 열리는 102개 공공기관과 부처 유관 기관 업무보고를 주재하기 전 국민의례를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.04.17 pcjay@newspim.com

◆ "공무원 1시간은 5200만 시간의 가치"

이 대통령은 "국가 공무원의 1시간은 5200만 시간의 가치가 있다는 말을 자주 드리는데, 직위가 높을수록 영향이 크겠지만 미관말직이라고 할지라도 국가의 일을 대신한다는 점은 다를 바 없다"고 강조했다.

이 대통령은 "공직자 본연의 역할은 국민이 맡긴 일을 대신하는 것"이라며 "공직자가 갖고 있는 권한이나 예산, 업무라고 하는 게 국민으로부터 온 것"이라고 규정했다.

이 대통령은 "국민과 국가를 위해, 국민과 국가를 대신해 권한과 업무, 예산을 사용하는 것"이라며 "공직자 행동에 따라 국가 운명이 바뀌는 것 아니겠느냐"라고 거듭 강조했다.

이 대통령은 "대통령이 가장 큰 책임을 지겠지만 여러분이 지휘하는 일선 공직자조차 국가 운명과 국민 삶에 큰 영향을 미친다"며 "그런 마음가짐으로 최선을 다해 주기를 바란다"고 당부했다.

이 대통령은 청년정책 전담 연구기관 필요성을 강조했다. 이 대통령은 한국청소년정책연구원 보고에서 청소년·청년 정책을 함께 담당한다는 이야기에 "청년에 특화된 정책 연구를 하는 곳이 없는 것과 마찬가지"라고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 업무보고에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2025.12.16 photo@newspim.com3

◆ "청년 정책 부서, 국무회의서 발제 논의"

이 대통령은 "한국에 현재 청년정책 연구기관이 따로 없나. 청소년정책연구원이 그 일까지 하고 있나"라고 물었고, 백일현 원장이 "전담기관은 없고 각 연구기관이 관련된 분야를 나눠서 연구 중"이라고 답했다.

이 대통령은 "다른 나라는 청년부를 만들고 전담장관을 두기도 하는데 한국은 전담 부서도 없다"며 "정책 연구도 독자적으로 할 필요가 있다. 필요하다면 연구기관을 하나 더 만들든지, 정부 정책부서를 새로 만들든지 고민해 봐야 한다. 나중에 국무회의에서 발제해 논의해 보겠다"고 즉석에서 국무회의 발제를 제안했다.  

공공기관의 효율화도 주문했다. 정부 조직을 늘리지 못하다 보니 공공기관이 커지는데 몸집을 늘리더라도 효율적이어야 한다고 지적했다. 

이 대통령은 "정부 업무가 늘어나면 조직을 늘려야 되는데, 언론이나 정치권이 '왜 공무원이 늘어나느냐'고 비난을 하니 공무원을 늘리지 않고 있다"며 "그러다 보니 바깥에 따로 조직을 만들게 되고 비효율적으로 일하게 되는 것"이라고 설명했다. 

이 대통령은 "조직 안에서 10명만 늘리면 될 것을 바깥 조직에 20명을 늘리는 일이 벌어진다"며 "이런 게 포퓰리즘이다. 포퓰리즘을 피한다는 명목으로 더 큰 포퓰리즘을 하는 것"이라고 지적했다. 

pcjay@newspim.com

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李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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