민주당 부산시당, 기초단체당 1차 공천 발표…"적합도 30%p 차이 단수 추천"

단수 추천 5명, 나머지 경선 진행

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당 공천관리위원회가 제9회 전국동시지방선거 기초단체장 12곳에 대한 1차 공천심사결과를 발표했다.

민주당 부산시당 공천관리위는 16일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "중앙당 기준을 적용하며 추가로 기준을 강화해 적합도 조사에서 30%p 이상 차이 나면 의결을 통해 단수 추천을 하기로 했다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당 공천관리위원회가 16일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 제9회 전국동시지방선거 기초단체장 12곳에 대한 1차 공천심사결과를 발표하고 있다. 2026.03.16

심사 결과, 적합도 조사에서 30%p 차이로 단수 공천이 된 곳은 ▲강서구 박상준 ▲부산진구 서은숙 ▲북구 정명희 ▲사상구 서태경 ▲영도구 김철훈 등이다.

다인 경선을 치는 지역은 ▲금정구 김경지, 이재용 ▲서구 정진영, 황정, 황정재 ▲수영구 김성발, 김진 ▲중구 강희은, 김시형이 맞붙는다.

단수로 신청한 지역은 ▲남구 박재범 ▲해운대구 홍순헌 ▲연제구 이정식이다.

이 외의 지역인 ▲기장군 ▲동구 ▲동래구 ▲사하구는 아직 심사를 진행 중인 것으로 알려졌다.

이날 탈락한 후보들은 공표 시점으로부터 48시간 이내에 재심 신청을 할 수 있다.

ndh4000@newspim.com