윤호중 장관, 안동 '다누림협동조합' 방문…청년 주도 사회연대경제 현장 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 지역 소멸 위기 대응과 지역 공동체 활성화를 위해 청년과 주민이 함께 만드는 사회연대경제 우수 사례 현장을 찾았다.

행정안전부는 윤호중 장관이 16일 경상북도 안동시에 있는 마을기업 '다누림협동조합'을 방문해 청년들의 지역 정착 사례를 살펴보고 지역 공동체 활성화 방안을 모색했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

다누림협동조합은 2015년 청년들과 마을 주민이 함께 설립한 청년 마을기업으로, 2009년 문화체육관광부의 마을미술 프로젝트로 조성된 신세동 벽화마을을 기반으로 지역 공동체 활동을 이어오고 있다.

이 협동조합은 마을 공방 운영과 월영장터 개최, 문화 콘텐츠 기획 등 지역 자원을 활용한 사업을 통해 주민 일자리를 창출하고 지역 경제 활성화에 기여하고 있다. 특히 사업 수익을 주민 일자리 창출과 마을 복지, 전통문화 보전 등에 재투자하며 공동체 가치를 실현하고 있다.

다누림협동조합은 이러한 성과를 인정받아 2020년 행정안전부 우수 마을기업에 선정됐으며, 2023년에는 사회적 가치와 사업 성과를 모두 인정받아 '모두애(愛) 마을기업'으로 지정됐다.

행정안전부는 다누림협동조합이 전통문화와 지역 자원을 활용한 사업을 통해 주민 소득 창출과 정주 여건 개선을 동시에 이루며 청년 유입으로 이어지는 선순환 구조를 만들어가고 있다고 설명했다.

윤 장관은 현장을 둘러본 뒤 청년 조합원들과 간담회를 갖고 지역 정착 과정에서의 애로사항과 정책 지원 필요성 등에 대한 의견을 청취했다.

윤호중 행정안전부 장관은 "청년들이 마을에 깊이 뿌리내리고 지역 주민과 함께 마을을 발전시키는 모습이야말로 사회연대경제가 지향하는공동체의 진정한 모습"이라며 "지역의 작은 실천들이 모여 지속 가능한 공동체의 튼튼한 기반이 될 수 있도록 정부는 연대와 협력을 기반으로 한 사회연대경제 생태계를 조성하는 데 온 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com