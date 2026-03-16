윤호중 행안부 장관, 소공동 숙박시설 화재 관련 긴급 지시

서울 숙박시설 7338곳 긴급 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 서울 중구 소공동 숙박시설 화재와 관련해 정부가 서울 전역 숙박시설을 대상으로 긴급 소방안전 점검에 나선다.

행정안전부는 윤호중 장관이 김승룡 소방청장 직무대행으로부터 지난 14일 발생한 서울 소공동 숙박시설 화재 대응 상황을 보고받고 서울 지역 숙박시설에 대한 철저한 화재 안전 점검을 지시했다고 16일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

윤 장관은 오는 21일 예정된 K-팝 그룹 컴백 공연 등으로 국내외 방문객이 대거 서울을 찾을 것으로 예상되는 만큼 숙박시설 화재 예방과 안전 관리에 만전을 기할 것을 주문했다.

이에 따라 소방청은 서울시 내 주요 숙박시설 등 5481개소를 대상으로 이날부터 19일까지 4일간 긴급 안전점검을 실시한다.

점검 대상은 외국인관광 도시민박업 4904개소, 한옥체험업 381개소, 종로구·중구 숙박시설 151개소 등이다. 이 가운데 이번 화재처럼 캡슐형 수면시설을 갖춘 숙박시설은 45개소로 확인됐다.

외국인관광 도시민박업과 한옥체험업은 현장 방문 점검을 통해 화재감지기 등 소방시설 작동 여부를 확인하고, 관계자 대상 소방안전 교육과 화재 예방 안내도 진행할 예정이다.

특히 방문객 밀집이 예상되는 종로구와 중구 숙박시설, 서울 시내 캡슐형 숙소에 대해서는 특별소방검사를 실시한다. 점검에서는 소방시설 고장 방치나 정지 여부, 방화문 개방 상태, 피난계단과 복도·통로 내 물건 적치 여부 등 피난로 확보 상태와 초기 대응 체계 등을 집중적으로 살핀다.

앞서 지난 14일 오후 6시 10분께 서울 중구 소공동 소공빌딩에서 화재가 발생해 중상 3명, 경상 7명 등 총 10명의 인명 피해가 발생했다. 화재는 3층 캡슐형 숙박시설에서 시작된 것으로 추정되고 있다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "이번 긴급 점검을 통해 서울 숙박시설 전반의 안전관리 실태를 신속히 확인하고 국내외 방문객들이 안심하고 머물 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

행정안전부는 소방청과 지방자치단체, 전기·가스안전공사 등 관계기관과 함께 캡슐형 숙소처럼 밀집 구조를 가진 숙박시설을 대상으로 표본 점검도 실시할 계획이다. 점검 결과를 토대로 문화체육관광부, 보건복지부 등 관계부처와 함께 숙박시설 관리 체계와 화재 안전 관리 제도 개선 방안도 검토한다.

윤 장관은 "대규모 K-팝 공연을 앞두고 서울을 찾는 내외국인이 증가할 것으로 예상되는 만큼 정부는 긴급 안전점검을 신속하고 빈틈없이 추진해 모두가 안심하고 머물 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com