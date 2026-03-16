다나와, 넥센타이어와 '타이어 렌탈 가격비교 서비스' 선봬

타이어 최저가 정보부터 렌탈 가격비교 한눈에

다나와 혜택에 제휴카드로 렌탈 비용 절감 효과

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 이커머스 전문기업 커넥트웨이브의 가격비교 서비스 다나와는 넥센타이어와 제휴를 맺고 '자동차 타이어 렌탈 가격비교 서비스'를 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 서비스 오픈으로 다나와 이용 고객은 기존 타이어 최저가 정보부터 넥센타이어의 렌탈 이용 금액까지 한눈에 비교할 수 있게 됐다.

다나와는 넥센타이어와 제휴를 맺고 '자동차 타이어 렌탈 가격비교 서비스'를 선보인다고 16일 밝혔다. [사진=커넥트웨이브]

넥센타이어의 '타이어 렌탈 서비스'는 초기 목돈 부담 없이 월 렌탈료 개념의 계약을 통해 타이어를 교체할 수 있는 것이 장점이다. 넥센타이어는 계약 기간 타이어의 ▲무료 장착 및 정기 점검 ▲1회 한정 위치 교환 ▲파손·조기 마모 발생 시 최대 2본 무상 교체 등 다양한 서비스를 제공한다.

다나와 이용 고객에게 제공되는 네이버페이 3만원 혜택과 함께 월 청구 할인 혜택이 적용되는 제휴카드까지 활용하면 실질 렌탈 비용을 최대 0원 수준으로 낮출 수 있다. 네이버페이 증정 혜택은 다나와를 통해 렌탈 상담 신청 후 계약이 체결되면 누구나 받을 수 있다.

가령 넥센타이어의 인기 모델 '엔페라 슈프림 SUV 235/55R19'의 4본 기준 구매 최저가는 49만원대지만, 다나와 혜택과 제휴카드를 적용하면 3년 렌탈 서비스 총비용은 1만원대 수준이다.

다나와 관계자는 "최근 가전제품 및 가구 등 구독 서비스가 새로운 소비 유형으로 자리 잡으면서 그 품목도 한층 다양해지는 추세"라며 "앞으로도 구매 및 렌탈 등 폭넓은 선택지를 제공해 더욱 편리하고 합리적인 쇼핑 환경을 제공해 나가겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com