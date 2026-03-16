CGV, 2026년 일요일 KBO 리그도 극장 생중계

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=올해도 매주 일요일 CGV에서 한국 프로야구를 즐길 수 있다. CGV는 지난해에 이어 2026년에도 KBO 리그 극장 단독 생중계를 이어간다.

CGV는 지난해 KBO(한국야구위원회)와 체결한 '2025·2026 KBO 리그 극장 단독 생중계 및 프로모션 업무 협약'에 따라 정규시즌부터 올스타전, 야구의 날, 포스트시즌까지 극장 생중계를 진행하고, 다양한 팬 참여형 프로그램도 함께 선보일 계획이다.

CGV는 정규시즌 기간 매주 일요일 두 경기를 선정해 생중계한다. 특히 개막전이 열리는 오는 28일과 29일에는 양일간 각각 두 경기씩 특별 생중계를 진행할 예정이다. 7월 11일 열리는 올스타전 역시 클리닝타임쇼 등 현장 이벤트와 함께 극장 생중계하며, 8월 23일 '야구의 날'에도 한 경기를 선정해 야구계 유명인사들과 함께하는 뷰잉파티를 진행할 예정이다. 포스트시즌에는 와일드카드전부터 한국시리즈까지 전 경기를 극장에서 만나볼 수 있다.

극장에서 더욱 몰입감 있게 야구를 즐길 수 있는 특별 상영 포맷 SCREENX LIVE도 확대할 예정이다. SCREENX LIVE는 중앙 스크린뿐만 아니라 양옆 벽면까지 확장된 3면 영상과 5.1채널 서라운드 사운드를 통해 마치 경기장에 있는 듯한 현장감을 제공하는 것이 특징이다. 지난해 정식 론칭 이후 평균 객석률 약 70%를 기록했으며 자체 설문조사에서 관람객의 90% 이상이 재관람을 희망하는 등 팬들의 높은 호응을 얻은 바 있다. CGV는 이러한 호응에 힘입어 SCREENX LIVE 상영관을 확대하고 매월 1회 정기 상영을 이어갈 계획이다. 추후 SCREENX LIVE 촬영 카메라와 양쪽 윙 화면 기술을 활용한 다양한 고객 참여형 이벤트도 기획 중이다. 올해 첫 SCREENX LIVE는 개막전 주차에 펼쳐지는 양일 두 경기로 진행된다.

CGV 공식 스폰서 시상인 '월간 CGV 씬-스틸러상'도 올해 계속된다. 정규시즌 동안 영화 같은 명장면을 만든 인물 한 명을 선정해 시상하는 프로그램으로 선수뿐만 아니라 코칭스태프, 구단 스태프, 응원단 등 야구장 현장에서 활약하는 모든 인원이 대상이다. CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 진행되는 팬 투표를 통해 수상자를 선정하며, 시상금 100만원과 '씨네드쉐프 무비&다이닝 2인 패키지'가 수여된다. 올해는 수상자 소속 구단 팬을 선정해 시상자로 참여할 수 있는 이벤트도 진행할 예정이다.

또한, TVING과 협업해 특정 팀을 집중 응원하며 즐길 수 있는 '팬덤중계'를 극장에서도 선보일 예정이다. 보다 활발한 극장 응원 문화를 조성하고자 상영관 내 홈·어웨이 좌석을 나눠 관람하는 형태의 상영 포맷도 준비 중이며, 관객 참여형 이벤트와 뷰잉파티, 다양한 프로모션 등을 통해 야구 팬들에게 새로운 관람 경험을 제공할 계획이다.

CJ CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 "지난해 KBO 리그 극장 생중계가 야구 팬들의 뜨거운 관심 속에 또 하나의 응원 공간으로 자리잡았다"며 "올해도 SCREENX LIVE와 팬 참여형 프로그램 등 다양한 콘텐츠를 통해 극장에서 야구를 즐기는 경험을 더욱 풍성하게 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편, CGV는 KBO 리그 외에도 MLB 도쿄 시리즈 개막전, 2025 네이버 K-베이스볼 시리즈, 2026 월드베이스볼클래식 등 다양한 야구 경기를 생중계한 바 있다.

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