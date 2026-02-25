전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
CGV, 3월 '2026 WBC' 한국 야구 대표팀 전 경기 생중계

[서울=뉴스핌]이웅희 기자='2026 월드 베이스볼 클래식(이하 '2026 WBC')'를 CGV용산아이파크몰 등 전국 주요 CGV에서 생중계로 볼 수 있게 됐다.

CGV는 '2026 WBC' 대한민국 야구 국가대표팀의 전 경기를 극장 단독으로 생중계한다고 25일 밝혔다. 

'2026 WBC'는 오는 3월 5일부터 18일까지 진행되는 세계 최대 규모의 국가대항 야구 대회다. 총 20개국이 4개 조로 나뉘어 본선 1라운드를 치른 뒤 조별 1·2위 팀이 2라운드(8강)에 진출하는 방식으로 운영된다. 대한민국은 체코, 일본, 대만, 호주와 함께 C조에 편성됐다.

CGV는 일본 도쿄돔에서 펼쳐지는 대한민국 대표팀의 본선 1라운드 네 경기를 CGV용산아이파크몰을 비롯해 전국 주요 극장에서 생중계한다. 대한민국 대표팀 경기 일정은 ▲3월 5일(목) 오후 7시 체코전 ▲3월 7일(토) 오후 7시 일본전 ▲3월 8일(일) 오후 12시 대만전 ▲3월 9일(월) 오후 7시 호주전이다.

대한민국 대표팀이 결선 라운드에 진출할 경우 결승전까지 전 경기를 추가로 생중계할 예정이다. 본선 1라운드 예매는 2월 25일 오후 4시부터 가능하며, 네 경기가 동시에 오픈된다. '2026 WBC 극장 생중계' 관련 자세한 정보는 CGV 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

CJ CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 "CGV는 그동안 주요 스포츠 이벤트를 생중계하며 관객들과 현장의 열기를 함께해 왔다"며, "2026 WBC 역시 축적된 중계 경험을 바탕으로 대한민국 대표팀의 순간들을 더욱 생생하게 전달할 것"이라고 말했다.

한편, '2026 WBC' 개막전부터 결승까지 전 경기는 TVING에서 OTT 독점 생중계로 만나볼 수 있다.

iaspire@newspim.com

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

