CGV, 3월 '2026 WBC' 한국 야구 대표팀 전 경기 생중계

[서울=뉴스핌]이웅희 기자='2026 월드 베이스볼 클래식(이하 '2026 WBC')'를 CGV용산아이파크몰 등 전국 주요 CGV에서 생중계로 볼 수 있게 됐다.

CGV는 '2026 WBC' 대한민국 야구 국가대표팀의 전 경기를 극장 단독으로 생중계한다고 25일 밝혔다.

'2026 WBC'는 오는 3월 5일부터 18일까지 진행되는 세계 최대 규모의 국가대항 야구 대회다. 총 20개국이 4개 조로 나뉘어 본선 1라운드를 치른 뒤 조별 1·2위 팀이 2라운드(8강)에 진출하는 방식으로 운영된다. 대한민국은 체코, 일본, 대만, 호주와 함께 C조에 편성됐다.

CGV는 일본 도쿄돔에서 펼쳐지는 대한민국 대표팀의 본선 1라운드 네 경기를 CGV용산아이파크몰을 비롯해 전국 주요 극장에서 생중계한다. 대한민국 대표팀 경기 일정은 ▲3월 5일(목) 오후 7시 체코전 ▲3월 7일(토) 오후 7시 일본전 ▲3월 8일(일) 오후 12시 대만전 ▲3월 9일(월) 오후 7시 호주전이다.

대한민국 대표팀이 결선 라운드에 진출할 경우 결승전까지 전 경기를 추가로 생중계할 예정이다. 본선 1라운드 예매는 2월 25일 오후 4시부터 가능하며, 네 경기가 동시에 오픈된다. '2026 WBC 극장 생중계' 관련 자세한 정보는 CGV 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

CJ CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 "CGV는 그동안 주요 스포츠 이벤트를 생중계하며 관객들과 현장의 열기를 함께해 왔다"며, "2026 WBC 역시 축적된 중계 경험을 바탕으로 대한민국 대표팀의 순간들을 더욱 생생하게 전달할 것"이라고 말했다.

한편, '2026 WBC' 개막전부터 결승까지 전 경기는 TVING에서 OTT 독점 생중계로 만나볼 수 있다.

