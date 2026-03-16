농협금융지주, '기금형 퇴직연금제도 도입 전문가 세미나' 개최

퇴직연금 시장 핵심 이슈, 남재우 박사 강연자로 심층 강의

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 농협금융지주는 지난 13일 서울 여의도 파크원에서 지주·자회사 퇴직연금 담당 임직원 약 50명이 참석한 가운데 '기금형 퇴직연금제도 도입 관련 전문가 초청 세미나'를 개최했다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 농협금융지주는 지난 13일, '기금형 퇴직연금제도 도입 관련 전문가 초청 세미나'를 개최했다. 농협금융지주 홍순옥 부사장(가운데 오른쪽에서 두 번째)와 자회사 임직원들이 '기금형 퇴직연금제도 세미나'를 경청하고 있다. [사진=농협금융지주]2026.03.16 dedanhi@newspim.com

이번 세미나는 최근 퇴직연금 시장의 핵심 이슈로 부상한 '기금형 퇴직연금 제도'에 대한 그룹 내 이해도를 제고하고 전략적 대응 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 국내 연금 분야 권위자인 남재우 박사(한국연금학 회장·자본시장연구원 연구위원)가 강연자로 나서 '기금형 퇴직연금제도 도입과 금융기관의 대응'을 주제로 심층 강의를 진행했다.

강연 이후에는 농협금융지주, 농협은행, NH투자증권, NH-Amundi 자산운용 등 자회사 연금 사업 담당 임원·실무진이 참여한 가운데 그룹 차원의 대응 방향과 시너지 창출 방안에 대한 토론과 질의응답이 이어졌다.

농협금융지주 홍순옥 사업전략부사장은 "고객의 노후 자산을 안정적으로 관리하고 증식시키는 것이 금융기관의 중요한 사회적 책임"이며 "향후 기금형 퇴직연금 시장에서는 규모의 경제와 운용 효율성이 핵심 경쟁력이 될 것이기에, 그룹 자산관리 역량과 자산운용 노하우를 결집해 농협금융만의 차별화된 비즈니스 모델을 속도감 있게 추진해 나가자"고 당부했다.

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