NH농협금융지주, 금융과 돌봄 결합한 시니어 고객 특화 브랜드 서비스 출시

NH농협생명보험 연금전환이 가능한 기억안심치매보험 출시
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 시니어 고객 특화 브랜드인 'NH올원더풀'을 중심으로, NH농협은행의 시니어 특화 카드인 'NH올원더풀카드'와 NH농협생명의 '기억안심치매보험' 등 금융과 돌봄을 결합한 서비스를 내놓고 있다고 11일 밝혔다.
지난 10일 출시된 NH농협은행의 'NH올원더풀카드'는 특화영역 할인형과 전 가맹점 적립형 중 선택이 가능하며, 병원, 약국, 대형마트, 대중교통 등 시니어 고객의 일상 소비가 많은 영역에서 실질적인 혜택을 제공하도록 설계됐다. 이를 통하여 액티브 시니어 고객의 생활 편의와 금융 활용도를 높일 계획이다.
같은 날 출시된 NH농협생명의 'NH올원더풀기억안심치매보험'은 고령화 사회에서 빠르게 증가하고 있는 치매위험에 대비할 수 있도록 보장 기능을 강화한 상품이다.
치매 진단시 표적치료제(레켐비 등) 병원비, 매월 생활자금 지원으로 경도치매부터 중등도 치매 환자도 사각지대 없이 보장해 간병에 필요한 경제적 부담을 덜어주며, 치매 미발생 시에는 연금으로 전환해 연금수령이 가능한 활용도 높은 상품으로 예방과 관리까지 고려한 시니어 고객과 가족의 안정적인 노후 준비를 지원한다.
NH농협금융은 이번 상품 출시를 계기로 은행, 보험 등 계열사간 협업을 강화해 시니어 고객을 위한 통합금융서비스를 지속적으로 확대하고, 건강·자산·생활을 아우르는 '라이프케어금융'을 제공해 시니어 금융 시장에서 차별화된 가치를 제시한다는 전략이다.
이찬우 NH농협금융지주 회장은 "NH올원더풀은 단순한 금융상품을 넘어 시니어 고객의 건강하고 안정적인 삶을 지원하는 종합금융 브랜드"라며 "앞으로도 고객의 생애 전반을 함께하는 시니어 금융 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
