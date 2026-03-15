소방관 위한 로봇 기술 조명…현대차그룹 영상 12일 만에 3000만뷰

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 소방청과 함께 개발한 무인소방로봇 기술을 소개하는 영상이 공개 12일 만에 조회수 3000만회를 돌파하며 글로벌 시청자들의 공감을 얻고 있다.

무인소방로봇을 실제 운용하고, 영상 속 주인공으로 등장하는 중앙 119 구조본부 임팔순 구조대장. [사진=현대차그룹]

현대자동차그룹은 유튜브 채널을 통해 공개한 영상 'A Safer Way Home'이 15일 기준 누적 조회수 3000만회를 넘어섰다고 밝혔다. 지난 3일 공개된 이 영상은 화재 현장에서 위험을 감수하며 활동하는 소방관들의 헌신을 조명하고, 사람이 진입하기 어려운 고위험 현장에 투입되는 무인소방로봇의 역할을 담아냈다.

영상은 소방관들의 안전을 지키기 위한 로봇 기술의 의미를 전달하며 시청자들의 높은 공감을 이끌어냈다. 현재까지 4만5000개 이상의 '좋아요'와 800건이 넘는 댓글이 달렸으며, 대부분이 소방관에 대한 존경과 로보틱스 기술의 긍정적 활용을 지지하는 내용이다.

조회수 역시 빠르게 증가하고 있다. 15일 오전 기준 유튜브 조회수는 한국어 버전 1314만 회, 영어 버전 1721만 회를 기록하며 총 3000만 회를 넘어섰다. 국가별 시청 비중을 보면 한국이 약 43%로 가장 많았으며 미국 12%, 이탈리아 5%, 스페인 4.4%, 프랑스 4%, 영국 2% 순으로 나타났다. 국내뿐 아니라 글로벌 시청자들 사이에서도 안전을 위한 로봇 기술의 가치에 대한 공감대가 형성된 셈이다.

영상 제작에 참여한 중앙119구조본부 임팔순 구조대장은 "수많은 댓글과 응원을 보며 많은 분들이 소방관을 응원하고 있다는 사실에 큰 힘을 얻었다"며 "더욱 안전한 사회를 만들기 위해 맡은 임무에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영상에 달린 댓글에서도 이러한 반응이 이어졌다. 국내 시청자들은 "현장의 소방관을 위해 기술 개발을 추진한 현대차그룹과 헌신하는 소방대원 모두에게 존경을 보낸다", "이 기술이 더 많은 소방관의 생명을 지켜주길 바란다" 등 소방관을 향한 응원과 기업의 사회공헌 활동에 대한 지지를 나타냈다.

해외 시청자들 역시 "현대차의 기술이 소방관을 위한 방패 역할을 한다", "생명을 지키는 혁신을 보는 것이 감동적이다", "로봇 기술이 영웅들을 지키는 강력한 보호막이 될 것" 등의 반응을 남기며 긍정적인 평가를 이어갔다.

현대차그룹은 이번 영상을 통해 '안전 최우선' 철학 아래 피지컬 AI 기반 무인소방로봇 기술의 비전을 제시하고 현장 적용을 확대해 나가겠다는 계획이다.

현대차그룹 관계자는 "앞으로도 우리 사회의 안전을 책임지는 '제복 입은 영웅'들을 위한 CSR 활동을 지속하고 로보틱스와 피지컬 AI 기술 발전에서도 안전을 최우선 가치로 삼을 것"이라며 "로봇 기술과 모빌리티 산업이 궁극적으로 인간의 삶에 기여하도록 연구개발 노력을 이어가겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com