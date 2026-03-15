동해시, 봄꽃 2만 본·묘목 4000주 나눔…도시 곳곳 '봄 단장'

10개 동에 계절꽃 배부·시민 나무 나눠주기 행사 추진

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 봄철을 맞아 도시 곳곳에 생기를 더하기 위한 봄꽃 배부와 시민 나무 나눠주기 행사를 잇따라 추진한다.

15일 동해시에 따르면 매년 40만 본 이상의 계절꽃을 생산해 도로변 화단, 관광지, 시가지 화분 등에 식재하며 도시 경관 개선과 쾌적한 도시환경 조성에 힘쓰고 있다. 또 봄·여름·가을 연 3회 계절꽃을 배부하며 시민과 함께하는 녹지 조성 활동을 이어오고 있다.

동해시민 나무 나눠주기.[사진=동해시] 2026.03.15 onemoregive@newspim.com

시는 먼저 오는 16일과 17일 이틀간 10개 동 행정복지센터를 통해 기관·단체를 대상으로 봄꽃 2만 본을 배부한다. 이번에 배부되는 꽃은 팬지, 데이지, 가자니아, 금잔화, 꽃양귀비 등 5종으로 모두 동해시 화목원에서 자체 생산한 것이다.

각 동에서는 주민과 사회단체, 공공기관 등이 참여해 골목길과 마을 안길 주변 유휴지, 주차장 자투리 공간, 아파트 단지 화단 등 생활권 공간에 꽃을 식재해 도심 곳곳을 봄꽃으로 단장할 예정이다.

이와 함께 시는 오는 21일 시민을 대상으로 사과대추 등 3종 묘목 4000주를 나눠주는 나무 나눠주기 행사를 개최한다. 이번 행사는 시민들이 가정과 생활 주변에서 나무를 직접 심고 가꾸며 생활 속 녹지 확대와 환경 보전에 대한 관심을 높이기 위해 마련됐다.

심광진 동해시 녹지과장은 "꽃과 나무 나눔 행사는 시민과 함께 도시를 가꾸는 의미 있는 활동"이라며 "앞으로도 시민 참여를 바탕으로 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 지난해 나무 나눠주기 행사에는 약 3000여 명의 시민이 참여해 준비된 묘목이 조기 소진되는 등 높은 호응을 보인 바 있어, 올해 행사에도 많은 참여가 기대된다.

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