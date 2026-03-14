안성시·옥외광고사업자 간담회 개최…청렴 서약·안전관리 강조

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 건전한 옥외광고문화 정착과 쾌적한 도시환경 조성을 위해 옥외광고사업자들과 소통하는 간담회를 개최했다.

14일 시에 따르면 이번 간담회는 관내 옥외광고사업자들과의 협력을 강화하고 옥외광고물 관리 및 제도 개선 사항을 공유하기 위해 마련됐다.

간담회 진행 모습[사진=안성시]

간담회는 반부패 청렴 서약서 작성, 옥외광고물 관련 법령 및 제도 안내, 불법광고물 정비 협조 사항, 옥외광고물 안전관리 강화, 옥외광고업계 애로사항 청취 및 건의사항 논의 등으로 진행됐다.

현재 시는 도시 미관 개선과 시민 안전 확보를 위해 불법광고물 정비와 광고물 안전점검을 지속적으로 추진 중이다.

시는 이번 간담회를 통해 현장 의견을 수렴해 제도 운영에 반영할 계획이다.

시 관계자는 "옥외광고사업자 여러분은 도시 경관을 함께 만들어가는 중요한 파트너"라며 "앞으로도 지속적인 소통을 통해 안전하고 품격 있는 광고문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

시는 옥외광고사업자와의 정기적인 간담회를 통해 현장의 목소리를 듣고 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 협력을 강화해 나갈 예정이다.

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