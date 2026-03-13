[패럴림픽] 휠체어컬링 혼성팀, 준결승에서 캐나다에 7-8 역전패…14일 동메달 결정전

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 휠체어컬링 4인조 혼성 대표팀이 캐나다에 밀려 2026 동계 패럴림픽 결승 진출에 실패했다. 막판 역전을 허용하며 아쉽게 패했다.

남봉광(경기도장애인체육회), 방민자(전라남도장애인체육회), 양희태(강원특별자치도장애인체육회), 이현출(강원특별자치도장애인체육회), 차진호(경기도장애인체육회)로 구성된 한국은 13일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 4인조 혼성 준결승전에서 캐나다에 7-8로 졌다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 한국 휠체어컬링 4인조 대표팀이 13일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 4인조 혼성 캐나다와의 준결승전을 앞두고 전의를 다지고 있다. 2026.03.13 football1229@newspim.com

캐나다는 예선에서 9전 전승을 기록하며 준결승에 오른 이번 대회 강력한 우승 후보다. 한국은 강팀 캐나다를 상대로 대등한 경기를 펼쳤지만 마지막 엔드에서 역전을 허용하며 우승 문턱에서 고개를 숙였다.

경기 초반 흐름은 팽팽했다. 한국은 1엔드에서 2점을 먼저 내줬지만 2엔드에서 곧바로 동점을 만들었다. 이어 3엔드에서는 4-2로 앞서며 주도권을 잡았다. 하지만 5엔드에서 캐나다에 동점을 허용하며 다시 균형이 맞춰졌다.

한국은 6엔드에서 결정적인 샷으로 분위기를 되찾았다. 이현출이 마지막 스톤으로 상대 스톤 두 개를 동시에 밀어내는 더블 테이크아웃을 성공시키며 단숨에 3점을 획득, 점수를 7-4로 벌렸다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 남봉광이 13일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 4인조 혼성 캐나다와의 준결승전에서 스톤을 바라 보고 있다. 2026.03.13 football1229@newspim.com

그러나 승부는 마지막 엔드에서 뒤집혔다. 한국은 7엔드에서 1점을 내준 뒤 마지막 8엔드에서 캐나다의 공격을 막지 못하고 3점을 허용하며 7-8 역전을 허용했다.

결승 진출에는 실패했지만, 메달 획득 기회는 남아 있다. 한국은 14일 오전 2시 35분 스웨덴과 동메달 결정전을 치른다.

football1229@newspim.com