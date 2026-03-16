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[주간 IPO] 카나프테라퓨틱스·아이엠바이오로직스 코스닥 입성

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카나프테라퓨틱스, 유전체 기반 이중항체 신약으로 코스닥 입성
아이엠바이오로직스, 자가면역·면역항암 항체 신약 개발사로 주목

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이번 주 코스닥 시장에는 바이오 기업인 카나프테라퓨틱스와 아이엠바이오로직스가 잇따라 상장하며 공모주 시장의 관심을 모으고 있다. 두 기업 모두 기관 수요예측과 일반 청약에서 높은 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공한 가운데 신규 상장 이후 시장에서의 주가 흐름에도 관심이 쏠린다.

16일 금융투자업계에 따르면 인간 유전체 기반 혁신 신약 개발 기업 카나프테라퓨틱스는 오는 16일 코스닥 시장에 신규 상장할 예정이다. 한국거래소는 지난 12일 카나프테라퓨틱스의 코스닥 시장 신규 상장을 승인했으며 매매 거래는 16일부터 개시된다고 밝혔다.

2019년 설립된 카나프테라퓨틱스는 인간 유전체 분석을 기반으로 질병 시그니처를 발굴하고 이를 활용한 신약 후보물질을 개발하는 바이오 기업이다. 주요 파이프라인으로는 노인성 황반변성 치료 이중항체 KNP-301과 EP2·EP4 이중 저해 합성신약 KNP502 등이 있으며 다양한 질환을 대상으로 한 후보물질 연구개발을 진행하고 있다.

카나프테라퓨틱스의 공모가는 기관 수요예측 결과 희망 공모가 밴드(1만6000원~2만원) 상단인 2만원으로 확정됐다. 기관 수요예측에는 총 2327개 기관이 참여해 962.1대 1의 경쟁률을 기록했으며 전체 신청 물량의 약 76.1%가 의무보유 확약을 제시한 것으로 나타났다. 이는 투자자들의 높은 관심을 반영한 결과로 평가된다.

[사진=셔터스톡]

일반 투자자를 대상으로 진행된 청약에서도 흥행이 이어졌다. 카나프테라퓨틱스는 지난 5~6일 진행된 일반 청약에서 1899대 1의 경쟁률을 기록했으며 약 9조4964억원 규모의 청약 증거금이 몰렸다.

회사는 이번 공모를 통해 총 400억원 규모 자금을 조달했다. 확보한 자금은 공동 연구개발 중인 파이프라인의 임상 진행, 신규 파이프라인 발굴 및 확대, 연구개발 역량 강화와 운영 자금 등에 활용할 계획이다. 상장 후 발행주식 총수 기준 예상 시가총액은 약 2591억원 수준이다.

이병철 카나프테라퓨틱스 대표는 "기술력과 기업가치에 대해 긍정적으로 평가해주고 청약에 참여해준 투자자들에게 감사하다"며 "코스닥 상장을 통해 파이프라인 임상과 사업화를 가속화하고 글로벌 기술 이전 성과를 창출해 기업가치를 높이겠다"고 밝혔다.

또 다른 상장 예정 기업인 아이엠바이오로직스는 오는 20일 코스닥 시장 입성을 앞두고 있다. 2020년 설립된 아이엠바이오로직스는 자가면역질환과 면역항암 치료제를 중심으로 항체 기반 신약을 개발하는 바이오 기업이다.

아이엠바이오로직스 역시 공모 과정에서 높은 투자자 관심을 확인했다. 일반 투자자 대상 공모 청약에서는 1806대 1의 경쟁률을 기록했고 약 11조7000억원 규모의 청약 증거금이 집계됐다. 청약 건수는 약 59만건으로 집계되며 개인 투자자들의 높은 참여가 이어졌다.

앞서 진행된 기관 수요예측에서도 흥행을 기록했다. 기관 투자자 대상 수요예측에는 총 2333개 기관이 참여해 839대 1 경쟁률을 기록했으며 최종 공모가는 희망 공모가 범위(1만9000원~2만6000원) 상단인 2만6000원으로 확정됐다. 특히 참여 기관의 약 80%가 의무보유 확약을 제시했으며 이 가운데 60%는 3개월 이상 장기 확약을 선택한 것으로 나타났다.

아이엠바이오로직스는 이번 공모를 통해 약 520억원을 조달한다. 회사는 확보한 자금을 핵심 파이프라인 개발과 신규 파이프라인 확대, 연구개발 역량 강화 등에 투입할 계획이다. 공모가 기준 예상 시가총액은 약 3842억원 수준이다.

하경식 아이엠바이오로직스 대표는 "기술력과 성장 가능성에 대해 많은 관심을 보내준 투자자들에게 감사하다"며 "상장 이후 투명한 경영과 책임 있는 기업 운영을 통해 지속적인 성장 가치를 창출하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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