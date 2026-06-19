철도공단, 페루 공항철도에 K-철도 노하우 전수

AI 핵심 요약beta
- 국가철도공단이 19일 페루 고위 공무원 대상 철도정책 연수를 실시했다
- 이번 연수는 친체로 공항철도 타당성 조사와 연계해 한국 철도정책·기술과 TOD 전략을 공유한 것이다
- KTX 시승과 관제센터·차량기지 견학 등 현장 체험을 통해 페루 철도망 구축에 활용할 노하우를 전달했다
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KTCS-2·TOD 전략 소개
KTX·관제센터 현장 견학
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국가철도공단이 페루 쿠스코와 친체로 공항을 잇는 철도 건설사업과 관련해 페루 공무원 대상 철도정책 연수를 실시했다.
19일 공단은 페루 교통통신부 등 관계기관 고위급 공무원 6명을 대상으로 철도정책 연수를 진행했다고 밝혔다.
페루 친체로 공항철도 건설사업 타당성 조사는 국토교통부 ODA(공적개발원조) 사업이다. 페루 쿠스코와 친체로 공항을 잇는 철도 건설사업의 타당성을 검토하고, 친체로 공항~우르밤바 구간 연계 교통체계 구축 계획을 수립하기 위해 추진 중이다.
사업기간은 2024년 7월 1일부터 올 9월 30일까지다. 사업규모는 약 30억7800만원이다.
공단은 이번 연수에서 한국 철도정책, KTCS-2(한국형 열차제어시스템) 기술, TOD(대중교통 중심 도시개발) 전략 등을 소개했다. 이 같은 정책과 기술 사례를 바탕으로 향후 페루 철도망 구축에 활용할 수 있는 우수사례와 노하우를 공유했다.
연수생들이 한국의 철도 운영·건설 기술을 직접 체험할 수 있는 프로그램도 마련됐다. KTX 시승 기회를 제공하고, 철도교통관제센터와 이문차량기지 등 주요 철도 현장 견학도 진행했다.
이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 "공단은 그간 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 이번 사업의 성공적 추진을 적극 지원하고, 이를 토대로 향후 페루를 비롯한 글로벌 철도시장 진출 확대에도 힘쓰겠다"고 말했다.
Q. 국가철도공단이 페루 공무원을 대상으로 철도정책 연수를 진행한 이유는 무엇인가요?
A. 페루 친체로 공항철도 건설사업 타당성 조사와 연계해 한국의 철도정책과 기술 경험을 공유하기 위해서입니다. 공단은 페루 철도망 구축에 활용할 수 있는 우수사례와 노하우를 전달했습니다.
Q. 페루 친체로 공항철도 건설사업 타당성 조사는 어떤 사업인가요?
A. 페루 쿠스코와 친체로 공항을 잇는 철도 건설사업의 타당성을 검토하는 국토교통부 ODA 사업입니다. 친체로 공항~우르밤바 구간 연계 교통체계 구축 계획도 함께 수립합니다.
Q. 사업기간과 사업규모는 어떻게 되나요?
A. 사업기간은 2024년 7월 1일부터 올해 9월 30일까지입니다. 사업규모는 약 30억7800만원입니다.
Q. 이번 연수에서는 어떤 내용이 다뤄졌나요?
A. 한국 철도정책, KTCS-2 한국형 열차제어시스템 기술, TOD 대중교통 중심 도시개발 전략 등이 소개됐습니다. 이를 통해 페루 철도망 구축에 참고할 수 있는 정책과 기술 사례를 공유했습니다.
Q. 연수생들은 어떤 현장 체험을 했나요?
A. KTX 시승 기회를 제공받고, 철도교통관제센터와 이문차량기지 등 주요 철도 현장을 견학했습니다. 이를 통해 한국의 철도 운영과 건설 기술을 직접 체험했습니다.
chulsoofriend@newspim.com