전북자치도, 군산조선소 인수 합의…조선업 정상화 기대

에코프라임마린퍼시픽·HD현대중공업 자산 양수도 합의

블록 제작 물량 지원·신조선 건조 체계 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 장기간 침체를 겪어온 전북 군산조선소가 새 주인 맞이를 앞두면서 조선소 정상화에 대한 기대감이 커지고 있다.

전북특별자치도에 따르면 에코프라임마린퍼시픽과 HD현대중공업은 13일 서울 에코프라임마린퍼시픽 본사에서 군산조선소 자산 양수도를 위한 합의각서(MOA)를 체결했다.

양사는 조선소 인수·인도 의사를 공식 확인했으며, 향후 실사 절차를 거친 뒤 최종 계약을 체결할 예정이다.

김관영 전북자치도지사가 9년 만에 새 주인을 찾은 군산조선소의 완전 재가동과 관련해 기자회견을 하고 있다[사진=전북자치도] 2026.03.13 lbs0964@newspim.com2026.03.13 lbs0964@newspim.com

에코프라임마린퍼시픽은 국내 최초 조선사인 HJ중공업의 모회사로, 조선 설계와 건조 기술을 바탕으로 군산조선소를 완전한 신조 선박 건조 조선소로 육성한다는 계획이다.

HD현대중공업은 향후 3년간 군산조선소에 블록 제작 물량을 지속 발주하고 설계 용역 제공과 원자재 구매 대행, 자동화·스마트 조선소 관련 기술 지원 등을 제공하기로 했다.

에코프라임마린퍼시픽은 현재 블록 생산 체계를 유지하면서 설비와 공정을 정비해 단계적으로 신조 선박 건조에 나설 방침이다.

고용 측면에서는 현재 군산조선소에서 근무 중인 사내 협력사 인력 806명의 고용이 승계될 것으로 전망된다. HD현대중공업 직영 인력 199명은 울산 본사로 재배치된다.

전성기 당시 약 4000명이 근무했던 군산조선소가 신조 선박 건조 기능까지 회복할 경우 지역 고용과 경제 회복에 긍정적인 효과가 기대된다.

군산조선소는 HD현대중공업이 2010년 군산국가산업단지 내 180만㎡ 규모로 건립했으나 조선업 경기 침체로 2017년 가동이 중단됐다.

이후 2022년 10월 부분 재가동해 현재 연간 약 10만 톤 규모의 선박 블록을 생산하고 있지만 완성 선박 건조 기능은 아직 회복하지 못한 상태다.

전북자치도는 이번 합의가 조선업 정상화의 중요한 전환점이 될 것으로 보고 있다.

도는 군산조선소 재가동 이후 해상 물류비 지원과 인력 양성, 고용 지원 등에 375억 원을 투입했으며 조선 협력업체 195곳에 경영안정자금 270억 원을 지원해 조선업 생태계 복원에 나서왔다.

도는 앞으로 군산조선소를 'K-조선 핵심 거점'으로 육성하기 위해 중앙정부와 협력해 인력 양성, 세제 지원, 고용 보조 등 행정·재정 지원을 확대할 계획이다.

김관영 전북자치도지사는 "이번 합의각서 체결을 환영한다"며 "군산조선소가 대한민국 조선산업의 핵심 거점으로 자리 잡을 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

